כיכר השבת
בנאום בטקס הזיכרון

נתניהו על החזית האיראנית: "אתגרים גדולים עוד לפנינו, נשיג הכול בלכידות פנימית"

נתניהו התייחס היום בנאומו בטקס הממלכתי בהר הרצל בירושלים לחזית האיראנית: "אתגרים גדולים עוד לפנינו, מצד אויבינו שמבקשים להתחמש מחדש. מה שנדרש הוא, אחדות במלחמה ואחדות בשלום, נשיג את כל היעדים רק בלכידות פנימית" (חדשות)

1תגובות
ראש הממשלה נתניהו (צילום: לע"מ)

שנתיים למלחמה ברצועת עזה: ראש הממשלה השתתף היום (חמישי) בטקס האזכרה הממלכתי לחללי חרבות ברזל, לצד נשיא המדינה ובכירי ההנהגה ישראל.

את דבריו פתח נתניהו: "עֹפְרָה שַֹמִיָח –אימו של לוחם סיירת נח"ל, עִידוֹ שַֹמִיָח ז''ל – עֹפרה אמרה:  "הבן שלי הוא לא סתם 'חלל' – חלל ריק. הבן שלי הוא יסוד שעליו בונים את המדינה".  זה כל כך נכון.  הבנים והבנות המופלאים שלנו, שמסרו את נפשם במערכה, הם אבני-יסוד של תקומת ישראל".

על הטבח הקשה ב7.10: "לפני שנתיים קיבלנו המחשה מזעזעת לביטוי "רֶצַח עַם".  אני לא מדבר על "רֶצַח עַם" פיקטיבי – כמו בעלילות האנטישמיוֹת שמופנות כלפינו מצד דורשי רעתנו. היה רצח מפלצתי במלוא מובן המילה – קֶטֶל חסר-רחמים של תינוקות, ילדים, מבוגרים, זקנים. אם הרוצחים הללו היו יכולים לעשות זאת, הם היו שוחטים את כולנו.  זהו רצח העם  האמיתי".

נתניהו הוסיף: "המפגש עם הרֶשָע התהומי הָמַם אותנו –וּמיד ליכד אותנו כאגרוף ברזל. המאבק לא תם, אבל כל מי שמניף ידו עלינו כבר יודע שהוא ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. אנחנו נחושים להשלים את הניצחון, שישפיע על סדרי-חיינו לשנים רבות".

נתניהו ביקש לציין "את כוח נוסף שהצטרף אליהם במלחמה הזאת – כוח מפלסי-הדרך. מפעילי הדחפורים והבאגרים שהיו  חשופים לאש. הם הצילו חיים בחירוף נפש – וחלקם אף שילמו בחייהם. כלי ההנדסה הכבדים שלהם ספוגים רוח עזה".

בהמשך דבריו רמז רה"מ על האיום מצד , ועל הסכמי אברהם: "אתגרים גדולים עוד לפנינו – מצד אויבינו שמבקשים להתחמש מחדש. אתגרים גדולים – ולצידם הזדמנויות גדולות ודרמטיות להרחיב את מעגל השלום. אנחנו פועלים בשני המישורים גם יחד", וסיים: "מה שנדרש בשניהם הוא אחדות: אחדות במלחמה,  אחדות בשלום. נשיג את כל יעדינו רק בלכידות פנימית, בערבות הדדית, בחיזוק המשותף על פני המפריד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אסור להגיד תחנון והספד למה לא תעשו את היום הזה בעשרת ימי תשובה
אסור להגיד תחנון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר