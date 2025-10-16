שנתיים למלחמה ברצועת עזה: ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (חמישי) בטקס האזכרה הממלכתי לחללי חרבות ברזל, לצד נשיא המדינה ובכירי ההנהגה ישראל.

את דבריו פתח נתניהו: "עֹפְרָה שַֹמִיָח –אימו של לוחם סיירת נח"ל, עִידוֹ שַֹמִיָח ז''ל – עֹפרה אמרה: "הבן שלי הוא לא סתם 'חלל' – חלל ריק. הבן שלי הוא יסוד שעליו בונים את המדינה". זה כל כך נכון. הבנים והבנות המופלאים שלנו, שמסרו את נפשם במערכה, הם אבני-יסוד של תקומת ישראל".

על הטבח הקשה ב7.10: "לפני שנתיים קיבלנו המחשה מזעזעת לביטוי "רֶצַח עַם". אני לא מדבר על "רֶצַח עַם" פיקטיבי – כמו בעלילות האנטישמיוֹת שמופנות כלפינו מצד דורשי רעתנו. טבח ה-7 באוקטובר היה רצח מפלצתי במלוא מובן המילה – קֶטֶל חסר-רחמים של תינוקות, ילדים, מבוגרים, זקנים. אם הרוצחים הללו היו יכולים לעשות זאת, הם היו שוחטים את כולנו. זהו רצח העם האמיתי".

נתניהו הוסיף: "המפגש עם הרֶשָע התהומי הָמַם אותנו –וּמיד ליכד אותנו כאגרוף ברזל. המאבק לא תם, אבל כל מי שמניף ידו עלינו כבר יודע שהוא ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. אנחנו נחושים להשלים את הניצחון, שישפיע על סדרי-חיינו לשנים רבות".

נתניהו ביקש לציין "את כוח נוסף שהצטרף אליהם במלחמה הזאת – כוח מפלסי-הדרך. מפעילי הדחפורים והבאגרים שהיו חשופים לאש. הם הצילו חיים בחירוף נפש – וחלקם אף שילמו בחייהם. כלי ההנדסה הכבדים שלהם ספוגים רוח עזה".

בהמשך דבריו רמז רה"מ על האיום מצד איראן, ועל הסכמי אברהם: "אתגרים גדולים עוד לפנינו – מצד אויבינו שמבקשים להתחמש מחדש. אתגרים גדולים – ולצידם הזדמנויות גדולות ודרמטיות להרחיב את מעגל השלום. אנחנו פועלים בשני המישורים גם יחד", וסיים: "מה שנדרש בשניהם הוא אחדות: אחדות במלחמה, אחדות בשלום. נשיג את כל יעדינו רק בלכידות פנימית, בערבות הדדית, בחיזוק המשותף על פני המפריד".