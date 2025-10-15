ימי חג הסוכות - הושענא רבה ושמחת תורה, עברו בנעימים על כלל חסידי צאנז ז'מיגראד, במחיצתו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק. במעמדים מרוממים ומלאי הוד, זכו לשאוב מלא חופניים של קדושה מתוך התעלות, 'כיכר השבת' בתיעוד מקיף מרגעי השיא של החג, משמחת בית השואבה ועד לצליפת התפוחים ע"י האדמו"ר במעמד נעילת החג במוצאי שמחת תורה.

במהלך ימי חול המועד ערך הרבי שמחת בית השואבה בסוכה המרכזית של החסידות ברחוב מינץ בבני ברק. במהלך הטיש חילק משיירי הדג לכל המסובים, בהמשך עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובלהט, כשפרחי החסידים מקפצים ומפזזים לכבוד החג. שיאו של חול המועד נרשם ביום הושענא רבה, יום החיתום. האדמו"ר עבר לפני התיבה לתפילת שחרית ואמירת ה'הושענות' בדביקות רבה, כאשר לאחר עבודת הנענועים וההושענות תקע הרבי בשופר גדול כמנהג אדמו"רי החסידות. במוצאי שמחת תורה, בטיש נעילת החג המרומם. עם סיום הקפות ושמחת התורה, קיים האדמו"ר את מנהג זריקת תפוחים - "תפיחין קדישין" אל עבר קהל החסידים, כסגולה עתיקת יומין לשפע ברכה והצלחה, כמסורת בית צאנז.