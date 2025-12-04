כיכר השבת
וְהָאֶבֶן הַזֹּאת מַצֵּבָה יִהְיֶה

סבל יסורים רבים: מה כתוב על מצבת האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל?

במעמד נרגש הוקמה מצבה על קברו הק' של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, הטמון באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים | במעמד שנערך בראשות בנו ממלא מקומו האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, השתתפו מתי מעט של חסידים ובני המשפחה | צפו בתיעוד (חסידים)

המצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)

במעמד נרגש הוקמה מצבה על קברו הק' של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, הטמון באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים. נוסח המצבה נכתב ע"י זקני חשובי החסידים והועבר לאישור בניו האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט, וזה נוסח המצבה:

מנורה הטהורה אורה נעדרה

פה חלקת מחוקק ספון

האי רעיא מהימנא, עובד ד' מנעוריו בקדושה וטהרה, כלי חמדה, עמוד צלותהון דישראל, תל תלפיות, כאב רחמן האזין ללבות נשברים, אוהבן וליבן של ישראל בכל נפשו ומאודו, בצרתם לו צר ושמח בשמחתם, ענוותן ושפל ברך, באור פניו הלהיב וקירב אחינו הק' בעוז ובתעצומות, עצתו אמונה פעולתו אמת, אור נועם קדושת שבת קודש הנחילנו באהבה וברצון, בסוד תורה הבהיר ברז"א דאמונה יגע והאיר, השריש עמלות התורה בטהרה, העמיד תלמידים הגונים ורבים השיב מעון, מקנא קנאת ה' צבאות, סבל יסורים רבים במשך שנות חייו וקיבלם באהבה וצהלתו בפניו תמיד, שביליו במים רבים ועקבותיו לא נודעו, פועל ישועות בקרב הארץ

הקמת מצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)
הקמת מצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)
הקמת מצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)
הקמת מצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)
הקמת מצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)
הקמת מצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)
הקמת מצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)
הקמת מצבה על קברו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ. א. נוימן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

וְהָאֶבֶן הַזֹּאת מַצֵּבָה יִהְיֶה

|

במרכז החסידות בחיפה

|

הותיר מטבעות ברכה

|

יְבָרֵךְ אֶת הַנְּעָרִים

|

"לא היה כל פגם"

||
14

בראשות הסבא הגדול

|

שלושה ערים בשבועיים

|

"יורדים ולא עולים"

||
5

הבכור הוכתר לממשיך

|

ברית קודש

||
1

יִשְׂמַח צַדִּיק בַּה' וְחָסָה בוֹ

|

והעולם היהודי שותק!

||
181

בבירת אנגליה

||
1

שבוע אחרי סאטמר

|

בהילולא דצדקיא

||
1

ישועות מעל לדרך הטבע

||
2

היכל השמחה רעד

||
2

עטרת פאר ותפארת

||
2

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר