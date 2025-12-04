וְהָאֶבֶן הַזֹּאת מַצֵּבָה יִהְיֶה סבל יסורים רבים: מה כתוב על מצבת האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל? במעמד נרגש הוקמה מצבה על קברו הק' של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, הטמון באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים | במעמד שנערך בראשות בנו ממלא מקומו האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, השתתפו מתי מעט של חסידים ובני המשפחה | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:20