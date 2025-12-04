במעמד נרגש הוקמה מצבה על קברו הק' של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, הטמון באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים. נוסח המצבה נכתב ע"י זקני חשובי החסידים והועבר לאישור בניו האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט, וזה נוסח המצבה:
מנורה הטהורה אורה נעדרה
פה חלקת מחוקק ספון
האי רעיא מהימנא, עובד ד' מנעוריו בקדושה וטהרה, כלי חמדה, עמוד צלותהון דישראל, תל תלפיות, כאב רחמן האזין ללבות נשברים, אוהבן וליבן של ישראל בכל נפשו ומאודו, בצרתם לו צר ושמח בשמחתם, ענוותן ושפל ברך, באור פניו הלהיב וקירב אחינו הק' בעוז ובתעצומות, עצתו אמונה פעולתו אמת, אור נועם קדושת שבת קודש הנחילנו באהבה וברצון, בסוד תורה הבהיר ברז"א דאמונה יגע והאיר, השריש עמלות התורה בטהרה, העמיד תלמידים הגונים ורבים השיב מעון, מקנא קנאת ה' צבאות, סבל יסורים רבים במשך שנות חייו וקיבלם באהבה וצהלתו בפניו תמיד, שביליו במים רבים ועקבותיו לא נודעו, פועל ישועות בקרב הארץ
0 תגובות