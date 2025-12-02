שבוע אחרי סאטמר על גג ציון הרשב"י תחת גשם זלעפות | כך גזז האדמו"ר האשדודי שערותיו של נכדו במעמד צנוע ומרגש תחת גשם זלעפות פקד האדמו"ר מטשארנאביל את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לרגל שמחת החלאקה לנינו, נכד לבנו הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי, אב"ד החסידות, בן לנכדו הרב יהודה ארנסטר, בן הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, נכד הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית מאור החיים' בירושלים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:38