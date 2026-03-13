כיכר השבת
הקרב על טראמפ: מאבק פנימי בבית הלבן על סיום המלחמה באיראן

יועציו של טראמפ חלוקים בשאלה כיצד ומתי לסיים את המערכה; יש המזהירים מעליית מחירי הדלק, בעוד גורמים אחרים דורשים להמשיך את הלחץ הצבאי על טהרן (חדשות)

3תגובות
הנשיא טראמפ בהצהרה (צילום: הבית הלבן)

מאחורי הקלעים של המלחמה ב מתנהל מאבק פנימי בבית הלבן סביב השאלה כיצד ומתי ניתן יהיה לסיים את המערכה. כך עולה מדיווח של סוכנות רויטרס, המתבסס על גורמים המעורים בדיונים הפנימיים.

לפי הדיווח, יועצים כלכליים ואנשי ממשל מזהירים את נשיא ארצות הברית כי עלייה במחירי הנפט והדלק עלולה לפגוע בתמיכה הציבורית במלחמה. החשש המרכזי הוא כי שיבושים באספקת הנפט באזור המפרץ – ובמיוחד סביב מצר הורמוז – יובילו לזינוק במחירים.

במקביל, יועצים פוליטיים בכירים בבית הלבן, בהם ראש הסגל סוזי וויילס וסגנה ג'יימס בלייר, ממליצים לטראמפ להגדיר את המערכה כפעולה מוגבלת ולהכריז בקרוב על הישג צבאי שיאפשר לסיים אותה.

מנגד, גורמים ניציים במפלגה הרפובליקנית, בהם הסנאטורים לינדזי גרהאם וטום קוטון, לוחצים להמשיך את הלחץ הצבאי על איראן. לטענתם, יש לנצל את המומנטום כדי למנוע מטהרן להשיג נשק גרעיני ולהגיב בתקיפות על פגיעות בכוחות אמריקניים ובנתיבי שיט.

קבוצה נוספת בתוך המחנה הפוליטי של טראמפ, הכוללת דמויות בולטות בתנועת MAGA כמו סטיב באנון וטאקר קרלסון, דווקא קוראת לנשיא להימנע מהסתבכות ממושכת במזרח התיכון.

על פי הדיווח, המסרים הפומביים של טראמפ משקפים את המאבק הפנימי הזה. בימים האחרונים אמר הנשיא כי ארצות הברית כבר "ניצחה" במלחמה, אך בהמשך הוסיף כי יש "להשלים את העבודה".

לפי ההערכות, השאלה המרכזית שתשפיע על המשך המערכה היא השליטה במצר הורמוז, דרכו עובר כחמישית מהנפט בעולם. שיבושים מתמשכים בתנועה במצר עלולים להגביר את הלחץ הפוליטי על טראמפ לסיים את המלחמה.

במקביל, גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים כי למרות הפגיעות הקשות, הנהגת איראן אינה נמצאת בסכנת קריסה מיידית. מומחים אף מעריכים כי המשטר בטהרן עשוי להציג עצם הישרדותו כהישג.

לדברי גורמים פוליטיים בארצות הברית, בסיס התמיכה של טראמפ בתנועת MAGA מעניק לו בשלב זה מרחב תמרון מסוים להמשך המערכה, אך ככל שהמלחמה תימשך והמחיר הכלכלי יעלה – התמיכה הציבורית עלולה להישחק.

0 תגובות

צבא ארה״ב חזק!!!! ועדיין לצערנו מלא מטוסים כבר נפלו להם רק מוכיח עוד יותר שלנו יש שמירה והגנה מלמעלה!! תודה לבורא עולם
גיא
2
לחסל להשמיד ולרסן את כל ראשי החזיתות למחוק כל בסיס ולמחוק כל עקבות להפוך כל מערך ירי לאפר ולהבטיח שלא יישאר זכר לאויב בכל החזיתות עזה לבנון ומרכזי איראן עד להשבת ביטחון מוחלט לישראל
שמואל
1
שישתלטו על הנפט האיראני....
מנשה

