שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' אמר כי חלה ירידה דרמטית בהיקף הירי מצד איראן מאז תחילת המערכה. לדבריו, מספר שיגורי הטילים ירד בכ־90%, ואילו שיגור הכטב"מים פחת בכ־95% ביממה האחרונה.

במסיבת עיתונאים שקיים לצד הרמטכ"ל האמריקני דן קיין, אמר הגסת' כי ארצות הברית וישראל תקפו עד כה יותר מ־15 אלף מטרות באיראן. "היום יהיה יום ההפצצות האינטנסיבי ביותר", אמר, והוסיף כי "בקרוב כל אתרי התעשיות הביטחוניות של איראן יושמדו".

לדבריו, ההנהגה האיראנית מצויה במצב של בלבול וחוסר שליטה. "המשטר האיראני מבולבל ואובד עצות. ההנהגה מסתתרת מתחת לאדמה. זה מה שעכברושים עושים", אמר.

הגסת' התייחס גם למצבו של המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ואמר כי הוא פצוע. "המנהיג העליון פצוע וייתכן שפניו הושחתו. הוא פרסם הודעה כתובה – ואתם יודעים מדוע", אמר.

בפתח דבריו הדגיש כי שיתוף הפעולה בין ארצות הברית לישראל במערכה הוא יוצא דופן. "לפני עשרה ימים יצאו שני חילות האוויר הטובים בעולם ופעלו בשיתוף פעולה מדהים שלא יכול לקרות בשום מקום אחר", אמר.

עוד טען כי יכולותיה הצבאיות של איראן נפגעו קשות. "הצי שלהם מושמד, חיל האוויר שלהם התכווץ ואין להם יכולת לבנות אותו מחדש. אנחנו משמידים כל מה שהם יורים ומונעים מהם לבנות מחדש", אמר.

בנוגע לאיומי איראן לסגור את מצר הורמוז, ניסה הגסת' להרגיע ואמר: "אנחנו מטפלים במצב. אל תדאגו לגבי זה".

לדבריו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחוש להשמיד את היכולות הצבאיות של איראן. "הנשיא טראמפ שולט בקצב ובעוצמה. הוא מחזיק בקלפים", אמר.