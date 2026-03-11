בניין ביהמ"ד מאקאווא באלעד ( צילום: באדיבות המצלם )

התרגשות בעיר אלעד, ביום שני הקרוב, כ"ח באדר, יתקיים המעמד המרכזי של קביעת המזוזות ופתיחת שערי בניין המוסדות החדש והמפואר של חסידות מאקאווא, "נחלת אשר".

המבנה החדש, השוכן ברחוב אבן גבירול, עומד להפוך למרכז רוחני שוקק עבור מאות לומדים ומתפללים מכל רחבי העיר. הבניין החדש, שעוצב ותוכנן בקפידה על ידי אדריכלים ואנשי מקצוע, כולל ארבע קומות רחבות ידיים המאכלסות את: היכל בית המדרש הגדול "זכרון יוסף" ו-2 היכלות נוספים "היכל משה", "יצחק מאיר" ועוד. קומת השטיבלך" לתפילה לאורך כל שעות היממה. היכלי תורה ושיעורים בהם מתקיימים שיעורי תורה יומיים ושבועיים. מקוה טהרה "טהרת אשר", שנבנה בסטנדרטים גבוהים של הידור ויופי. בית הוראה המעניק מענה הלכתי לתושבי השכונה והעיר.

המעמד יתקיים בראשות הגה"צ גאב"ד מאקאווא, שיגיע לעיר במיוחד כדי לקבוע את המזוזות בשערי הבניין. השמחה תהיה כפולה, שכן היא מציינת את יום ההילולא השישי של מייסד הקהילה באלעד, הגה"צ רבי יוסף אשר אנשיל לעמבערגר זצ"ל.

במהלך המעמד תיערך סעודת מצווה וסיום הש"ס המרכזי שנלמד על ידי בני המשפחה והקהילה לעילוי נשמתו.

במהלך המעמד יישא דברים בנו ממלא מקומו באלעד, הגאון רבי אברהם מתתיהו לעמבערגר רב הקהילה באלעד, שעמד מאחורי מלאכת הקמת המשכן ברוב מסירות.

כחלק מההכנות למעמד, ישבתו בעיר בשבת הקרובה שבת שקודם ההילולא, בניו של הגה"צ בעל ההילולא זצ"ל, ויערכו יחדיו התוועדויות עם בני הקהילה.