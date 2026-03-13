תחנת המעבר של החסידים בצל המלחמה: היהודים שכבשו את שארם א-שייח בדרך לליזענסק • גלריה מרהיבה בעולם היהודי ציינו השבוע בערגה את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע בעוד רבבות נאלצו להישאר בארץ הקודש עקב המצב, הצלם א. אייזנבאך הצטרף לשיירות שיצאו במסע מפותל לעבר פולין | בתיעוד ראשוני ומרהיב, מביא אייזנבאך גלריה יוצאת דופן של המוני היהודים שעשו את דרכם דרך שארם א שייח שבמצרים, מסלול עוקף ומורכב שנולד בצל המלחמה, בדרך להשתטח על הציון הקדוש בליז'ענסק | וכמובן מראות הוד מההילולא קדישא בעיירת ליז'ענסק שבפולין (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:55