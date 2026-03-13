כיכר השבת
איום ישיר

כ״ץ לאחר תקיפת גשר הליטני: "זו רק ההתחלה – לבנון תשלם מחיר הולך וגובר"

שר הביטחון הזהיר כי ישראל תפגע בתשתיות נוספות אם חיזבאללה לא יפורק מנשקו: "ממשלת לבנון לא עמדה בהתחייבויותיה" (חדשות)

(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ״ץ קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה יחד עם הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר ובכירי מערכת הביטחון, זמן קצר לאחר שצה״ל תקף והשמיד גשר מרכזי מעל נהר הליטני ב.

לדברי כ״ץ, הגשר שימש מעבר ל ולהעברת אמצעי לחימה לדרום לבנון. "הלילה צה״ל תקף והשמיד גשר מרכזי מעל נהר הליטני ששימש כמעבר למחבלי החיזבאללה ולהעברת נשק לדרום לבנון", אמר.

שר הביטחון הדגיש כי התקיפה היא חלק ממדיניות רחבה יותר כלפי לבנון. "זאת רק ההתחלה. ממשלת לבנון ומדינת לבנון ישלמו מחיר הולך וגובר בפגיעה בתשתיות לאומיות לבנוניות שמשמשות את מחבלי החיזבאללה בשל פעילות טרור וירי לעבר מדינת ישראל".

כ״ץ האשים את ממשלת לבנון בכך שלא עמדה בהתחייבויותיה לפרק את חיזבאללה מנשקו. לדבריו, "ממשלת לבנון, שהוליכה שולל ולא מילאה אחר התחייבותה לפרוק את החיזבאללה מנשקו, תשלם מחירים הולכים וגוברים – הן בפגיעה בתשתיות והן באיבוד שטח – עד למילוי ההתחייבות המרכזית של פירוק חיזבאללה מנשקו".

לדבריו, ממשלת ישראל מחויבת להגן על תושבי הצפון ועל כלל אזרחי המדינה. "ראש הממשלה ואני, יחד עם צה״ל, מחויבים להגנת תושבי הצפון וכלל אזרחי ישראל – ונעשה הכול כדי לממש את ההתחייבות הזאת גם באיראן וגם בלבנון", אמר.

| צילום: צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון
(צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

מוקדם יותר היום הודיע דובר צה"ל כי צה"ל תקף לפני זמן קצר את גשר א-זרריה שעל בלבנון, ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.

ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך ללחימה נגד כוחות צה"ל ולפעול נגד אזרחי מדינת ישראל, זאת תוך סיכון אזרחי לבנון וגרימת הרס רב במרחבים מאוכלסים. על מנת למנוע איום על אזרחי מדינת ישראל ואת המשך הפגיעה באזרחי לבנון נדרש לתקוף את הגשר.

בעת האחרונה, ארגון הטרור חיזבאללה מיקם משגרים בסמוך לגשר וביצע משם שיגורים לעבר מדינת ישראל.

צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר