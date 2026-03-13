שר הביטחון ישראל כ״ץ קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה יחד עם הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר ובכירי מערכת הביטחון, זמן קצר לאחר שצה״ל תקף והשמיד גשר מרכזי מעל נהר הליטני בלבנון.

לדברי כ״ץ, הגשר שימש מעבר למחבלי חיזבאללה ולהעברת אמצעי לחימה לדרום לבנון. "הלילה צה״ל תקף והשמיד גשר מרכזי מעל נהר הליטני ששימש כמעבר למחבלי החיזבאללה ולהעברת נשק לדרום לבנון", אמר.

שר הביטחון הדגיש כי התקיפה היא חלק ממדיניות רחבה יותר כלפי לבנון. "זאת רק ההתחלה. ממשלת לבנון ומדינת לבנון ישלמו מחיר הולך וגובר בפגיעה בתשתיות לאומיות לבנוניות שמשמשות את מחבלי החיזבאללה בשל פעילות טרור וירי לעבר מדינת ישראל".

כ״ץ האשים את ממשלת לבנון בכך שלא עמדה בהתחייבויותיה לפרק את חיזבאללה מנשקו. לדבריו, "ממשלת לבנון, שהוליכה שולל ולא מילאה אחר התחייבותה לפרוק את החיזבאללה מנשקו, תשלם מחירים הולכים וגוברים – הן בפגיעה בתשתיות והן באיבוד שטח – עד למילוי ההתחייבות המרכזית של פירוק חיזבאללה מנשקו".

לדבריו, ממשלת ישראל מחויבת להגן על תושבי הצפון ועל כלל אזרחי המדינה. "ראש הממשלה ואני, יחד עם צה״ל, מחויבים להגנת תושבי הצפון וכלל אזרחי ישראל – ונעשה הכול כדי לממש את ההתחייבות הזאת גם באיראן וגם בלבנון", אמר.