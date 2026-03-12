דרמה בשמי עיראק: ארה"ב איבדה מטוס תדלוק באירוע התנגשות

מטוס תדלוק אמריקני מסוג KC-135 אבד במערב עיראק בעת ששהה במרחב אווירי ידידותי, כך לפי דיווח דרמטי של סנטקום.

האירוע התרחש במסגרת מבצע אפיק פיורי, ועל פי דיווח של פיקוד המרכז של ארצות הברית, בתקרית היו מעורבים שני כלי טיס. בעוד המטוס הראשון נפל בשטח עיראק, המטוס השני שהיה מעורב באירוע הצליח לבצע נחיתה בטוחה.

​בצבא ארצות הברית הבהירו באופן רשמי כי הנפילה לא נגרמה כתוצאה מאש עוינת ואף לא כתוצאה מירי בשוגג של כוחות ידידותיים. בשעות אלו מתנהלים מאמצי חילוץ בזירה, ופרטים נוספים אודות נסיבות המקרה טרם הותרו לפרסום.

​מפיקוד המרכז נמסר כי פיקוד המרכז של ארצות הברית מודע לאובדן מטוס תדלוק אמריקני מסוג KC-135. עוד הוסיפו נציגי הפיקוד כי אנו מבקשים המשך סבלנות כדי לאסוף פרטים נוספים ולספק בהירות למשפחות אנשי השירות. מידע נוסף צפוי להתפרסם בהתאם להתפתחות המצב בשטח.

בנוסף לאובדן צפוי של חיי אדם באירוע, שווי המטוס מוערך בכ-62.2 מיליון דולר ליחידה.