בכיר צבאי: איראן ספגה מעל 10,000 נפגעים – רוב מערך המשגרים הושמד

הגורם אמר כי מבצע "העריפה" לחיסול צמרת המשטר עלה על הציפיות: "האמריקנים לא האמינו שנצליח"; לדבריו נותרו לאיראן כ-150 משגרי טילים בלבד (חדשות)

מאגרי נפט באיראן בוערים (צילום: Ai וצילום מסך)

גורם צבאי בכיר אמר כי המערכה נגד גרמה לפגיעה קשה במערך הטילים ובמנגנוני הביטחון של המשטר, והעריך כי עד כה נספרו יותר מ-10,000 הרוגים ופצועים בצד האיראני.

בשיחה עם N12 תיאר הבכיר את היקף הפגיעה במערך השיגור של איראן. לדבריו, בין 160 ל-190 משגרי טילים הושמדו במהלך הלחימה, וכ-200 משגרים נוספים הותקפו ונוטרלו באופן זמני. המשמעות היא שלמשטר נותרו כיום כ-150 משגרים פעילים בלבד.

לדברי הגורם, מבצע "העריפה" לחיסול צמרת המשטר האיראני – מהלך שעמד במרכז פתיחת המערכה – הפתיע גם את השותפים הקרובים ביותר של ישראל. "האמריקנים לא האמינו שנצליח בעריפה", אמר.

הוא הוסיף כי כעת המערכה נכנסה לשלב נוסף, המתמקד בפגיעה שיטתית בתשתיות הליבה של המשטר. לדבריו מדובר בהשמדת מפקדות פיקוד ושליטה, פגיעה בתעשייה הצבאית ובמתקני הגרעין.

במקביל, לדבריו, הלחץ המתמשך על מערך הטילים האיראני מוביל גם למשבר פנימי בקרב הכוחות. "כל יום צדים מספר משגרים", אמר, וציין כי המצב גורם לפחד בקרב אנשי המערך ואף לתופעות של עריקות וסירובי פקודה.

במערכת הביטחון מעריכים כי גם לאחר סיום המלחמה צפויה איראן להתמודד עם השלכות קשות. לפי הבכיר, התרחיש הסביר הוא משטר מוחלש שייאלץ להתמודד עם מצור כלכלי ובידוד דיפלומטי.

"מה שסביר שיהיה אחרי המלחמה זה משטר מוחלש, מצור כלכלי ובידוד דיפלומטי – ובסופו של דבר מהפכה", אמר.

