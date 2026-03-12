כיכר השבת
דור שלישי ברבנות; רבם החדש של חסידי גור בבני ברק ערך סיור ב'מתחם הסופרים'

תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)

הגר"ז זילברשטיין בביקור במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)

ביקור רב רושם ערך השבוע בשכונת 'מתחם הסופרים' האורח הרם, הגאון רבי זאב זילברשטיין, אשר עלה לאחרונה על כס הרבנות כממלא מקום אבותיו בהנהגת קהילת חסידי גור המעטירה בעיר בבני ברק. הביקור נערך חודשיים אחר פטירתו של אביו, הגאון רבי אריה זילברשטיין זצ"ל, אשר כיהן ברבנות בנאמנות וביד רמה, כממשיך דרכו של אביו, הגאון רבי שלמה זילברשטיין זצ"ל.

במרכז הביקור נפגש הרב החדש עם רבני השכונה, האדמו"ר ממיאלען ועם הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר, רב הקהילה החסידית בשכונה. הרב התעניין אודות התפתחותה הרוחנית של השכונה ואת מוסדות התורה והחסד שהוקמו בה.

במהלך הסיור, עבר הרב בין בתי החסידים והתושבים בשכונה, אשר קיבלו את פניו בהתרגשות רבה. הרב האזין בקשב רב לשאלותיהם של התושבים, בירך את בעלי הבתים וחיזק את ידיהם בהמשך בניית בתיהם בדרך התורה והחסידות.

הגר"ז זילברשטיין עם הגר"י דרברמדיקר (צילום: י. פריד)
הגר"ז זילברשטיין בביקור במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
הגר"ז זילברשטיין בביקור אצל האדמו"ר ממיאלען (צילום: י. פריד)
וועו כש כינויו בישיבה איש נעים תלמיד חכם מידות טובות
יהודה

