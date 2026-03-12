ביקור רב רושם ערך השבוע בשכונת 'מתחם הסופרים' האורח הרם, הגאון רבי זאב זילברשטיין, אשר עלה לאחרונה על כס הרבנות כממלא מקום אבותיו בהנהגת קהילת חסידי גור המעטירה בעיר בבני ברק. הביקור נערך חודשיים אחר פטירתו של אביו, הגאון רבי אריה זילברשטיין זצ"ל, אשר כיהן ברבנות בנאמנות וביד רמה, כממשיך דרכו של אביו, הגאון רבי שלמה זילברשטיין זצ"ל.

במרכז הביקור נפגש הרב החדש עם רבני השכונה, האדמו"ר ממיאלען ועם הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר, רב הקהילה החסידית בשכונה. הרב התעניין אודות התפתחותה הרוחנית של השכונה ואת מוסדות התורה והחסד שהוקמו בה.

במהלך הסיור, עבר הרב בין בתי החסידים והתושבים בשכונה, אשר קיבלו את פניו בהתרגשות רבה. הרב האזין בקשב רב לשאלותיהם של התושבים, בירך את בעלי הבתים וחיזק את ידיהם בהמשך בניית בתיהם בדרך התורה והחסידות.