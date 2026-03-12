כיכר השבת
הטילים חדרו ב-3 מקומות | תמונות לוויין חשפו: ישראל תקפה את אתר הגרעין בפרצ'ין 

צה"ל אישר כי תקף את מתקן הגרעין האיראני "טליקאן 2" בפרצ'ין במטרה לסכל פיתוח רכיבי ליבה לנשק גרעיני | תצלומי לוויין חדשים חושפים נזק כבד באתר, הכולל חדירת פצצות ישירות לאזור שבו בוצעו על פי החשד ניסויים בחומרי נפץ רגישים | כל הפרטים (חדשות) 

מתקן גרעין באיראן (צילום: שאטרסטוק)

צה"ל אישר כי מטוסי חיל האוויר תקפו בימים האחרונים את האתר האיראני "טליקאן 2".

בהודעת הצבא הובהר כי הפעולה מהווה "שכבה נוספת במאמצים המתמשכים למנוע מהמשטר האיראני רכיבים שהם ליבה לפיתוח נשק גרעיני".

האתר שהותקף הוא חלק מהקומפלקס הצבאי "פרצ'ין" השוכן סמוך לטהרן, ושימש בעבר כמוקד למחקר ופיתוח של נשק גרעיני.

תצלומי לוויין חדשים שנותחו על ידי מכון המדע והביטחון הבינלאומי בוושינגטון חושפים כי למבנה נגרם נזק משמעותי כתוצאה מההפצצה. על פי הדיווח של ארגון הפיקוח, המבנה שהופצץ כבר בשנת 2024 נמצא לאחרונה בשלבי שיקום לפני שנפגע בשנית. התמונות העדכניות מעידות על הרס נרחב במתקן ששימש חלק מרכזי במאמצי הגרעין של המדינה.

דייוויד אולברייט, פיזיקאי ונשיא המכון, פרסם נתונים המצביעים על כך שהפגיעה הייתה מדויקת וממוקדת בציוד רגיש. אולברייט ציין כי "התמונות מראות שלושה חורי חדירה גדולים של פצצות חודרות בונקרים שנכנסו לחלק העליון של המתקן, ישירות לאזור שבו עשוי היה להימצא כלי בלימה לחומרי נפץ עזים החשוד כמתאים לבדיקות הקשורות לפיתוח נשק גרעיני".

