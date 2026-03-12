בהודעה רשמית ראשונה שפרסם לאחר מינויו על ידי מועצת המומחים, התייחס מוג'תבא חוסייני חמינאי לנסיבות כניסתו לתפקיד וציין כי "אני, משרתכם סייד מוג'תבא חוסייני חמינאי, עודכנתי על תוצאות הצבעת מועצת המומחים הנכבדה במקביל אליכם ודרך הטלוויזיה של הרפובליקה האסלאמית".

למרות הודעות ה'טיזר' שפרסמה איראן, המנהיג העליון לא הופיע אף בסרטון, תחת זאת פורסמה בכתב הצהרתו.

המנהיג החדש הביע את כובד האחריות המונח על כתפיו ואמר כי "עבורי, הישיבה במקום שהיה מקום מושבם של שני מנהיגים דגולים, חומייני הגדול וחמינאי השהיד, היא משימה קשה".

חמינאי הבן הציג משנה תוקפנית במיוחד ברקע המלחמה עם ישראל וארה"ב. הוא הדגיש את הצורך בהמשך הפעולות הצבאיות וקבע כי "הדרישה של המוני העם היא המשך הגנה אפקטיבית ומעוררת חרטה. כמו כן, ללא ספק יש להמשיך להשתמש במנוף של חסימת מצר הורמוז".

בדבריו אף רמז על הרחבת המערכה הצבאית וחשף כי "נערכו מחקרים בנוגע לפתיחת חזיתות אחרות שבהן לאויב יש ניסיון מועט והוא יהיה פגיע בהן ביותר". לדבריו, הפעלת חזיתות אלו תתבצע בהתאם להתמשכות מצב המלחמה ושיקולי המערכת.

בנוגע למערך הבריתות האזורי, הביע המנהיג החדש תמיכה בלתי מסויגת בגרורותיה של איראן ברחבי המזרח התיכון.

הוא ציין כי "אנו רואים במדינות חזית ההתנגדות את חברינו הטובים ביותר, ועניין ההתנגדות וחזית ההתנגדות הוא חלק בלתי נפרד מערכי המהפכה האסלאמית".

חמינאי הוסיף כי "אין ספק ששיתוף הפעולה של מרכיבי חזית ההתנגדות זה עם זה מקצר את הדרך להיפטר מהמזימה הציונית", תוך שהוא מודה ללוחמים בתימן, בלבנון ובעיראק על פועלם.

במישור הפנימי, שיבח חמינאי את הציבור האיראני על עמידותו בתקופה האחרונה ואמר כי "אתם הם האנשים שהנהגתם את המדינה והבטחתם את סמכותה". הוא חתם את דבריו בהתייחסות אישית למנהיג המנוח, אביו, וסיפר כי "הייתה לי הזכות לבקר את גופתו לאחר מותו; מה שראיתי היה הר של איתנות, ושמעתי כי קפץ את אגרוף ידו הבריאה".

המנהיג העליון הבטיח נקמת דם בישראל וארה"ב, ואמר כי הוא דורש פיצוי על התקיפות באיראן. "אנחנו דורשים פיצויים, אם לא נקבל ניקח בכוח".