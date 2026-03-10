אלפי חסידי ויז'ניץ ציינו השבוע את הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה"ישועות משה" זי"ע מויז'ניץ, בצל קודשו של בנו הגדול ממלא מקומו, האדמו"ר מויז'ניץ.

בליל ההילולא קיבל האדמו"ר קהל עם קודש שעברו לפניו בסך להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

בהמשך הערב נכנס האדמו"ר להיכל בית המדרש הגדול, שהיה גדוש באלפי חסידים ותלמידי הישיבות מכל רחבי הארץ. האדמו"ר הדליק את נרות ההילולא וניגש לתפילת מעריב לפני העמוד. לאחר התפילה ערך את שולחן הטהור לכבוד היום. על פני במת המזרח הדו קומתי ישבו עשרות רבני קהילות חסידי ויז'ניץ, לצד אדמו"רים ורבנים חשובים.

במהלך הטיש הושמעו ניגוני התעוררות וגעגועים מבית ויז'ניץ. בתחילת הטיש ערך האדמו"ר סיום הש"ס ואמר את הקדיש. בדברי קודשו עמד האדמו"ר על מידת ההתחדשות בעבודת ה' שאפיינה את אביו בעל ההילולא זיע"א, בבחינת "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים".

כמו כן, נשא דברים המשמש בקודש, הרה"ג ר' שאול גרינברגר, אשר הרחיב בדברים בשגב דמותו של בעל ההילולא דרך שלושת עמודי העולם – תורה, עבודה וגמילות חסדים – כשהוא מתבל את דבריו בסיפורי הוד ועובדות קודש. לקראת סיום, כיבד האדמו"ר את בנו הגדול, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קרית ויז'ניץ, בשירת "יזכור אהבתם", ולאחר מכן בירך ברכת המזון על הכוס.

למחרת, ביום ההילולא כ' באדר, ניגש האדמו"ר לתפילת שחרית לפני התיבה בבית המדרש הגדול, כשתפילתו הבוקעת רקיעים נשמעת בכל ההיכל. לאחר התפילה התקיים מעמד "תורתו אמת" עבור בחורי החסידות, בראשות הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, ובהשתתפות בני האדמו"ר ורבני המשפחה.

במהלך המעמד נערך פאנל מרתק של שאלות ותשובות על אורחות חייו של בעל ההילולא. הרה"ג ר' ישראל שטיינמץ, ראש ישיבה לצעירים ויז'ניץ אלעד, הפנה שאלות לרבנים הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי אב"ד סלונים ביתר, הגה"צ רבי דוד צבי קאהן אב"ד תולדות אברהם יצחק בית שמש, והגה"צ רבי דוד משה רוזנבוים אב"ד קרעטשניף, אשר הרחיבו בתיאור הנהגותיו הקדושות. בהמשך נשא דברים חוצבים הגה"ח ר' מנחם וייס, ראש ישיבת אושפיצין, בנוכחות האדמו"ר שנכנס להשתתף במעמד. האדמו"ר ערך טיש לחיים ונשא דברים על הנהגת בחור חסידי ברוח הצדיק.

לאחר תפילת מנחה עלה האדמו"ר לציון הקדוש באוהל אדמו"רי ויז'ניץ, בליווי המוני חסידים. במה מיוחדת הוקמה מחוץ לאוהל עבור האדמו"ר, משם נערך מעמד התפילה המרכזי. הקהל קרא את ספר רביעי שבתהילים בהתעוררות רבה, והמשמש בקודש הרה"ג ר' שאול גרינברגר קרא את תפילת "אל מלא רחמים".

לסיום, נכנס האדמו"ר לתפילה חרישית בתוך האוהל פנימה שם קרא את הקוויטלך ביציאתו הרים האדמו"ר תרומה הגונה עבור מוסדותיו הקדושים.