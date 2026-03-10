כיכר השבת
שר ההגנה בהצהרה

הגסת' משגר איומים: "איראן שיגרה ביממה האחרונה את מספר הטילים הנמוך ביותר, היום יהיה האינטנסיבי ביותר"

שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' אמר בהצהרה רשמית כי "איראן נואשת וקורסת" | לדבריו, ""היום יהיה היום האינטנסיבי ביותר של תקיפות אמריקניות באיראן מאז תחילת המלחמה" (בעולם)

פיט הגסת' משמאל, הנשיא טראמפ מימין (צילום: הבית הלבן)

שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' אמר בהצהרה רשמית ברקע המלחמה מול כי "איראן נואשת וקורסת". לדבריו המדינה "משגרת טילים מבתי ספר ובתי חולים".

"היום יהיה היום האינטנסיבי ביותר של תקיפות אמריקניות באיראן מאז תחילת המלחמה", הבטיח בהמשך.

הוא הוסיף כי "ב-24 השעות האחרונות איראן שיגרה את מספר הטילים הנמוך ביותר מאז תחילת המלחמה".

הגסת' התבטא בהמשך כי מנהיג איראן החדש, מוג'תבא חמינאי, "ינהג בחוכמה" אם לא ינסה להשיג נשק גרעיני. הוא הוסיף כי בשיחה שניהל אתמול עם פוטין הוא הבהיר שרוסיה לא אמורה להתערב במלחמה מול איראן.

ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב גנרל דן קיין הצהיר אחריו כי האמריקאים והישראלים תוקפים מתקני ייצור של טילים, לדבריו "כדי שייקח לאיראן שנים עד שיוכלו שוב להקרין עוצמה מחוץ לגבולותיהם".

"מפציצי B2 הפציצו אתרי טילים תת-קרקעיים ומתקני ייצור של כטב"מים", הוסיף הגנרל. לדבריו, "הורדנו את מספר מתקפות הטילים ב-90% ואת מתקפות הכטב"מים ב-83% מתחילת המלחמה. השמדנו יותר מ-50 ספינות הצי של איראן".

הגרנל הצהיר בהמשך כי ארה"ב החלה לתקוף את מתקני התעשיה הצבאית של איראן, כדי למנוע מהמדינה להמשיך ולייצר כטב"מים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר