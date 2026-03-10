שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' אמר בהצהרה רשמית ברקע המלחמה מול איראן כי "איראן נואשת וקורסת". לדבריו המדינה "משגרת טילים מבתי ספר ובתי חולים".

"היום יהיה היום האינטנסיבי ביותר של תקיפות אמריקניות באיראן מאז תחילת המלחמה", הבטיח בהמשך.

הוא הוסיף כי "ב-24 השעות האחרונות איראן שיגרה את מספר הטילים הנמוך ביותר מאז תחילת המלחמה".

הגסת' התבטא בהמשך כי מנהיג איראן החדש, מוג'תבא חמינאי, "ינהג בחוכמה" אם לא ינסה להשיג נשק גרעיני. הוא הוסיף כי בשיחה שניהל אתמול טראמפ עם פוטין הוא הבהיר שרוסיה לא אמורה להתערב במלחמה מול איראן.

ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב גנרל דן קיין הצהיר אחריו כי האמריקאים והישראלים תוקפים מתקני ייצור של טילים, לדבריו "כדי שייקח לאיראן שנים עד שיוכלו שוב להקרין עוצמה מחוץ לגבולותיהם".

"מפציצי B2 הפציצו אתרי טילים תת-קרקעיים ומתקני ייצור של כטב"מים", הוסיף הגנרל. לדבריו, "הורדנו את מספר מתקפות הטילים ב-90% ואת מתקפות הכטב"מים ב-83% מתחילת המלחמה. השמדנו יותר מ-50 ספינות הצי של איראן".

הגרנל הצהיר בהמשך כי ארה"ב החלה לתקוף את מתקני התעשיה הצבאית של איראן, כדי למנוע מהמדינה להמשיך ולייצר כטב"מים.