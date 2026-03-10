היום ה-11 למלחמת "שאגת הארי" - בשיאו, לצד טילים, כטב"מים ורקטות שמשוגרים לישראל מאיראן ומלבנון, צה"ל ממשיך לתקוף מטרות טרור בביירות ובטהרן, ובמשדר המלחמה המרכזי של 'כיכר השבת', בהגשת ישי כהן ויוסי סרגובסקי, מסכמים את תמונת המצב המורכבת מהזירות השונות.

"חיסול חמינאי לא דומה לחיסול של היטלר"

שמואל רוזנר, עורך אתר המדד, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, דיבר בתוכנית על ההחלטות בזירה המדינית בישראל וארה"ב, האם לחיסולו של עלי חמינאי יש השפעה בפועל על מה שקורה במזרח התיכון מלבד כוח ההרתעה, ההשפעה על החלטות של פוליטיקאים בעת מלחמה, והאם יש סיכוי לנתניהו להיזכר כצ'רצ'יל?

"אני לא חושב שמישהו חשב שישראל תחליף את השלטון באיראן"

אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני, ממכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מדבר בתוכנית על מטרות המלחמה הישראליות והאמריקניות. הוא מביע ביקרות על היציאה המוקדמת מהמלחמה הקודמת עם חיזבאללה ותוקף את ערוצי הטלוויזיה שלטענתו מכניסים אותנו לדיכאון.

סיבוני מדבר גם על השפעת הלחץ האזרחי והתקשורתי על החלטותיהם של מקבלי ההחלטות בדרג המדיני והצבאי, ולמרות שסיבוני חושב כי ישראל לבדה לא תוכל להוריד את המשטר באיראן, הוא מביע ספק גם ברצון של הנשיא טראמפ לדחוף בעצמו לפעולה.

"לא הבן הכי מבריק מבין הבנים של חמינאי"

ד"ר חיים גולובנציץ - פרשן ומומחה למזרח התיכון, סיפר על בנו של חמינאי ויורש העצר מוג'תבא חמינאי, איך הגיע הבן הפחות פופולארי, וזה שלא נחשב ברמה הדתית הגבוהה ביותר - להנהגה של המשטר באיראן, ולאן הוא נעלם מטקס ההכתרה?

