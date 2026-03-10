כיכר השבת
יומן מלחמה | היום ה-11

איך דווקא הבן הפחות פופולארי של חמינאי - מונה למנהיג העליון? | ישי כהן ויוסי סרגובסקי במשדר מיוחד

במשדר "יומן מלחמה" של 'כיכר השבת' - ביום ה-11 למלחמה עם איראן וחיזבאללה, מתארחים הפרשן לענייני ארה"ב שמואל רוזנר, אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני, והמזרחן ד"ר חיים גולובנציץ לסדרת ראיונות מרתקים על המלחמה הרב-זירתית ושלוחותיה של איראן במזרח התיכון, הצהרות הנשיא טראמפ על משך המלחמה והשפעת איראן על הנפט העולמי ומדינות המפרץ | צפו (יומן מלחמה)

4תגובות
היום ה-11 למלחמת "שאגת הארי" - בשיאו, לצד טילים, כטב"מים ורקטות שמשוגרים לישראל מאיראן ומלבנון, צה"ל ממשיך לתקוף מטרות טרור בביירות ובטהרן, ובמשדר המלחמה המרכזי של '', בהגשת ויוסי סרגובסקי, מסכמים את תמונת המצב המורכבת מהזירות השונות.

"חיסול חמינאי לא דומה לחיסול של היטלר"

שמואל רוזנר, עורך אתר המדד, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, דיבר בתוכנית על ההחלטות בזירה המדינית בישראל וארה"ב, האם לחיסולו של עלי חמינאי יש השפעה בפועל על מה שקורה במזרח התיכון מלבד כוח ההרתעה, ההשפעה על החלטות של פוליטיקאים בעת מלחמה, והאם יש סיכוי ל להיזכר כצ'רצ'יל?

"אני לא חושב שמישהו חשב שישראל תחליף את השלטון ב"

אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני, ממכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מדבר בתוכנית על מטרות המלחמה הישראליות והאמריקניות. הוא מביע ביקרות על היציאה המוקדמת מהמלחמה הקודמת עם ותוקף את ערוצי הטלוויזיה שלטענתו מכניסים אותנו לדיכאון.

סיבוני מדבר גם על השפעת הלחץ האזרחי והתקשורתי על החלטותיהם של מקבלי ההחלטות בדרג המדיני והצבאי, ולמרות שסיבוני חושב כי ישראל לבדה לא תוכל להוריד את המשטר באיראן, הוא מביע ספק גם ברצון של לדחוף בעצמו לפעולה.

"לא הבן הכי מבריק מבין הבנים של חמינאי"

ד"ר חיים גולובנציץ - פרשן ומומחה למזרח התיכון, סיפר על בנו של חמינאי ויורש העצר מוג'תבא חמינאי, איך הגיע הבן הפחות פופולארי, וזה שלא נחשב ברמה הדתית הגבוהה ביותר - להנהגה של המשטר באיראן, ולאן הוא נעלם מטקס ההכתרה?

צפו במשדר המלא בראשית הכתבה

תוכן שאסור לפספס:

4
אצלינו במודיעין עילית החיידרים בכיתות הגבוהות לומדים כרגיל ובכיתות הנמוכות לומדים שעתיים בצהריים
שלום
3
פעולה צבאית חייבת להיות מוקפדת משולבת ואגרסיבית להרוס להשמיד לנטרל להרוג ולאבד את כל מנהיגי הטרור ברצועת עזה בדרום לבנון ובאיראן כל תקיפה מתוזמנת היטב משולבת מודיעין וממוקדת כך שהמסר לאויב יגיע חזק וברור מי שמרים יד על ישראל ישלם מחיר כבד
איתן
2
סוף סוף קצת צחוקים תעשו יותר עניין
שני
1
אולי תדברו גם בינכם בין לבין, הרבה ראיונות אחד אחרי השני מעייף את הצופה .
נתי

