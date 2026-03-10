נתניהו בחמ"ל הבריאות ( צילום: קובי גדעון / לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אמש (שני) יחד עם שר הבריאות חיים כץ בחמ"ל הבריאות הלאומי במסגרת מבצע "שאגת הארי", וקיבל סקירה ממנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, על פעילות מערכת הבריאות בזמן המערכה.

במהלך הביקור הוצג לראש הממשלה עשיית החמ"ל המנהל בזמן אמת את פעילות בתי החולים, זמינות הצוותים הרפואיים ומלאי הציוד והתרופות, תוך תיאום מלא עם כלל גורמי הביטחון והחירום. עוד הוצגה היערכות בתי החולים הפועלים במרחבים ממוגנים, הרחבת יכולת קליטת נפגעים ושמירה על רציפות טיפולית באמצעות קופות החולים ובתי החולים גם בתקופת הלחימה. בנוסף הוצגו המאמצים להגנה על העורף האזרחי, ובהם המענה הרפואי והנפשי לנפגעים, הסיוע למפונים והשירותים הרפואיים הניתנים לציבור.

נתניהו בחמ"ל הבריאות ( צילום: עומר מירון / לע"מ, סאונד: ניר שרף / לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו. אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות - ועוד ידינו נטויה.

"אם נצליח יחד עם העם האיראני, אז אנחנו נביא לסיום פרמננטי במידה ויש דברים כאלה בחיי אומות, אנחנו נביא לשינוי, וכבר מביאים לשינוי כביר במעמדה של ישראל.

"חלק מהמאבק הזה, חלק גדול זה בצד ההתקפי, חלק עצום זה בצד ההגנתי. הצד ההגנתי זה קודם כל, לפני כל דבר אחר, זה רצון העם והכוח של האזרחים. הכוח של האזרחים זה כוח גם של מי שמטפל באזרחים וזה אתם. האמונה שמטפלים בהם שהיא גדולה מאוד, וזה בזכותכם".

שר הבריאות חיים כץ אמר: "אני מודה לעובדי מערכת הבריאות על העשייה המדהימה והמחויבות להבטיח שירות מיטבי ומוגנות מירבית. המעבר משגרה, לכוננות למלחמה התבצע תוך שעות ספורות. המשרד מודד את עצמו מידי יום במטרה להבין מה עלינו לעשות עוד ואיך אנו משתפרים ומצטיינים".