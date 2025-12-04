בשלג הקפוא | האדמו"ר משומרי אמונים במסע חיזוק בשיקאגו 

היהדות החרדית בשיקאגו זכתה במהלך השבוע האחרון להנות מאורו של האדמו"ר משומרי אמונים, אשר שהה בעיר לטובת מוסדותיו הקדושים המתנוססים לתפארה בעיר התורה והחסידות בני ברק.

האדמו"ר ערך בשבת האחרונה את התפילות והשולחנות הטהורים בקרב תושבי העיר, כשרבים נהרו להתבשם מאור קדושתו ותורתו.

היום (חמישי) צפוי האדמו"ר להמשיך את מסע החיזוק ולהגיע לביקור הוד בעיר קליוולנד במדינת אוהיו שם יערוך את השבת הקרובה בביהמ"ד 'מבקשי השם'. במוצאי שבת תיערך בבית אחד מנגידי ותומכי המוסדות סעודת מלווה מלכה לנגידי ותומכי המוסדות הגרים בעיר.

ביום שני פרשת וישב י"ח כסליו יגיע האדמו"ר לשכונת ווילאמסבורג שבניו יורק לפאר את שמחת הנישואין לבת גיסו הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל היימליך, בן אב"ד קאראד, וחתן אביו האדמו"ר בעל ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זצ"ל, שתערך באולם קונטיננטל בעיר.

ביום רביעי פרשת וישב צפוי האדמו"ר לשוב למעונו בב"ב לאחר ביקור ממושך בן כשבועיים וחצי בארה"ב.