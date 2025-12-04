כיכר השבת
שלושה ערים בשבועיים

בשלג הקפוא | האדמו"ר משומרי אמונים במסע חיזוק בשיקאגו 

האדמו"ר משומרי אמונים עורך בימים אלו מסע חיזוק בקרב הקהילות בארה"ב | האדמו"ר החל את המסע בשיקאגו והיום צפוי להגיע לביקור בקליוולנד ושבוע הבא בשכונת ווילאמסבורג | הרבי צפוי לשוב למעונו בארה"ק לקראת סוף שבוע הבא • צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר משומרי אמונים בביקור בשיקאגו (צילום: מערכת חצה"ק שומרי אמונים)

היהדות החרדית בשיקאגו זכתה במהלך השבוע האחרון להנות מאורו של האדמו"ר משומרי אמונים, אשר שהה בעיר לטובת מוסדותיו הקדושים המתנוססים לתפארה בעיר התורה והחסידות בני ברק.

האדמו"ר ערך בשבת האחרונה את התפילות והשולחנות הטהורים בקרב תושבי העיר, כשרבים נהרו להתבשם מאור קדושתו ותורתו.

היום (חמישי) צפוי האדמו"ר להמשיך את מסע החיזוק ולהגיע לביקור הוד בעיר קליוולנד במדינת אוהיו שם יערוך את השבת הקרובה בביהמ"ד 'מבקשי השם'. במוצאי שבת תיערך בבית אחד מנגידי ותומכי המוסדות סעודת מלווה מלכה לנגידי ותומכי המוסדות הגרים בעיר.

ביום שני פרשת וישב י"ח כסליו יגיע האדמו"ר לשכונת ווילאמסבורג שבניו יורק לפאר את שמחת הנישואין לבת גיסו הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל היימליך, בן אב"ד קאראד, וחתן אביו האדמו"ר בעל ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זצ"ל, שתערך באולם קונטיננטל בעיר.

ביום רביעי פרשת וישב צפוי האדמו"ר לשוב למעונו בב"ב לאחר ביקור ממושך בן כשבועיים וחצי בארה"ב.

האדמו"ר משומרי אמונים בביקור בשיקאגו (צילום: מערכת חצה"ק שומרי אמונים)
0 תגובות

