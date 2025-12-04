בפעילות משותפת של שב״כ והיחידה המרכזית במחוז ירושלים במשטרת ישראל, נעצר לפני כחודש ימים, אמיר מלכה, בן 37, תושב אשקלון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים.

בחקירת השב״כ וימ״ר ירושלים עלה, כי במשך מספר חודשים ארוכים עמד אמיר מלכה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים והתבקש על ידם לבצע משימות שונות.

במסגרת הקשר עם הגורמים האיראנים, קיבל מלכה תגמול כספי בערך של אלפי דולרים, לפי הידוע עד כה.

בסיום החקירה בשב״כ ובימ״ר, היום (חמישי) הותר לפרסם את הפרשה והיום אף יוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום.

מדוברות שירותי הביטחון נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב ו/או גורם לא מזוהה, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת".

"גורמים אלה", נמסר עוד: "ובניהם, גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב, ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור וריגול בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות".

לסיום נמסר: "גופי הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו".