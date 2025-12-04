כיכר השבת
שר הביטחון ביקר את הפצועים מעזה והבטיח: "נשמיד את כל יכולות חמאס"

השר ישראל כ"ץ ביקר את לוחמי צה"ל שנפצעו אתמול בתקרית בעזה: "עם ישראל כולו גאה בכם. נמשיך לפעול בעוצמה נגד כל הפרה ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה - עד להשבת החטוף האחרון ועד להשמדת כל יכולות החמאס" | צפו (חדשות מלחמה)

הביקור של כ"ץ בסורוקה (צילום: שירה קינן, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (חמישי) בבית החולים סורוקה את לוחמי סיירת גולני ואת הנגד הלוחם באוגדת , שנפצעו אתמול במהלך היתקלות עם מחבלים ב.

במהלך הביקור שוחח השר עם הלוחמים הפצועים ועם בני משפחותיהם, חיזק אותם והביע את הערכתו העמוקה על אומץ ליבם ועל פעולתם הנחושה מול המחבלים.

בתום הביקור אמר השר: "שוחחתי עם הפצועים ועם משפחותיהם, חיזקתי אותם והבעתי בשם אזרחי ישראל את ההערכה העמוקה על גבורתם ועל הנחישות שבה פעלו מול האויב. לוחמי צה"ל הגיבורים פועלים להגן על מדינת ישראל - ואנחנו מחויבים לעמוד מאחוריהם בכל עת".

עוד אמר השר: "נמשיך לפעול בעוצמה נגד כל הפרה ונגד תשתיות הטרור של בעזה - עד להשבת החטוף האחרון ועד להשמדת כל יכולות החמאס".

לסיום איחל שר הביטחון: "מאחל החלמה מהירה ומלאה לכל הפצועים. עם ישראל כולו גאה בכם".

השר כ"ץ בביקור הפצועים (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)
השר כ"ץ בביקור הפצועים (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)
השר כ"ץ בביקור הפצועים (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)
השר כ"ץ בביקור הפצועים (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

