שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (חמישי) בבית החולים סורוקה את לוחמי סיירת גולני ואת הנגד הלוחם באוגדת עזה, שנפצעו אתמול במהלך היתקלות עם מחבלים בעזה.

במהלך הביקור שוחח השר עם הלוחמים הפצועים ועם בני משפחותיהם, חיזק אותם והביע את הערכתו העמוקה על אומץ ליבם ועל פעולתם הנחושה מול המחבלים.

בתום הביקור אמר השר: "שוחחתי עם הפצועים ועם משפחותיהם, חיזקתי אותם והבעתי בשם אזרחי ישראל את ההערכה העמוקה על גבורתם ועל הנחישות שבה פעלו מול האויב. לוחמי צה"ל הגיבורים פועלים להגן על מדינת ישראל - ואנחנו מחויבים לעמוד מאחוריהם בכל עת".

עוד אמר השר: "נמשיך לפעול בעוצמה נגד כל הפרה ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה - עד להשבת החטוף האחרון ועד להשמדת כל יכולות החמאס".

לסיום איחל שר הביטחון: "מאחל החלמה מהירה ומלאה לכל הפצועים. עם ישראל כולו גאה בכם".