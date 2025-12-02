כיכר השבת
וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

האדמו"רים נהרו בבגדי שבת: מאות חגגו במרכז ז'ימגראד את אירוסי בן הזקונים של הרבי זצ"ל

קהל המונים חגג אמש (שני) בקול ששון וקול שמחה את שמחת אירוסי הבחור היקר והחשוב בנש"ק הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו האחרון של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' מצאנז ז'מיגראד זצ"ל, שהתארס למזל טוב עב"ג הכלה בת הרב שמעון קניג מקריית צאנז בנתניה | בשמחה שנערכה במרכז החסידות ברחוב מינץ בבני ברק, נהרו מאות חסידים ואוהדים מכל רחבי הארץ, ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכבודים שחלקם אף הגיעו לבושים בבגדי שבת לרגל השמחה הגדולה  | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית צאנז ז'מיגראד (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

עטרת פאר ותפארת

||
1

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

|

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

הרבי פרץ בבכי נסער

||
1

בהשתתפות האורח מארה"ב

||
2

הערב - יום הפטירה

|

המונים ינהרו הערב לאירוסין

||
2

שמחה פורצת גבולות

||
5

המקום ינחם

|

אֲזַמְּרָה לְךָ בְכִנּוֹר

||
1

זכר צדיק לברכה

|

ה'בת עין' פועל ישועות!

||
2

צפו בגלריה

||
2

שיח צדיקים

||
1

לא נס ליחו

||
24

דוגמה ומופת לכלל הציבור

|

גבורת מלך וריקוד של אמונה

||
1

הסגולה למוצ"ש

||
6

תיעוד מרהיב

||
6

סיפור למוצאי שבת

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר