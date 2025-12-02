וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ האדמו"רים נהרו בבגדי שבת: מאות חגגו במרכז ז'ימגראד את אירוסי בן הזקונים של הרבי זצ"ל קהל המונים חגג אמש (שני) בקול ששון וקול שמחה את שמחת אירוסי הבחור היקר והחשוב בנש"ק הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו האחרון של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' מצאנז ז'מיגראד זצ"ל, שהתארס למזל טוב עב"ג הכלה בת הרב שמעון קניג מקריית צאנז בנתניה | בשמחה שנערכה במרכז החסידות ברחוב מינץ בבני ברק, נהרו מאות חסידים ואוהדים מכל רחבי הארץ, ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכבודים שחלקם אף הגיעו לבושים בבגדי שבת לרגל השמחה הגדולה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:20