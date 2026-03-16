מקצוע מבוקש בעולם דינמי

עם שני ילדים ובעל אברך: פיצחה את הקוד לקריירה מבטיחה גם בעולם של AI

הבינה המלאכותית משנה את חוקי המשחק בעולם ההייטק, ובקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר-אילן מציעים לימודי תואר ראשון המתאימים בדיוק לשינויים האלה. מה הופך את התואר במחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, למושלם לנשים חרדיות, ואת הקמפוס החרדי - לבית? (לימודים)

"הרגשתי שמצאו פתרונות לצרכים שלי, וזה נתן לי מוטיבציה להמשיך ולהצליח" (צילום: AI )

בגיל 23, מיכל אביזוהר מצאה עצמה בהתלבטות לגבי המשך דרכה המקצועית. "בשלב זה בחיי הייתי בוגרת סמינר, במגמת תכנות, נשואה לאברך ואם לשני ילדים. הבנתי שאם אני רוצה להתקדם בשוק העבודה, להרוויח טוב ולהתפתח, אני חייבת ללמוד לתואר ראשון במקום טוב. חיפשתי תוכנית עם שם טוב, לימודים נפרדים לבנות ותכנים שמתאימים לציבור החרדי, וכך הגעתי לתואר הראשון בלימודי מידע, במחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, בקמפוס החרדי של בר-אילן. גם בעלי תמך בי מאוד ורצה שאלמד. אז הלכתי על זה, וברוך השם, אני ממש שמחה שעשיתי את זה".

עם הפנים לתעשייה

התואר הראשון בלימודי מידע בקמפוס החרדי של בר-אילן מורכב מלימודי פיתוח תוכנה, בינה מלאכותית ומידע. בין השאר, לומדות הסטודנטיות שפות תכנות, אלגוריתמיקה, סייבר וקורסים בנושאי AI. "הבינה המלאכותית משנה את חוקי המשחק בעולם ההייטק. חברות מובילות כמו גוגל ומייקרוסופט מכריזות שחלק לא מבוטל מהקוד שלהן נכתב בבינה מלאכותית. לכן חשוב לנו שהבוגרות שלנו יכירו היטב כלי AI שונים, ויוכלו להוביל את התחום", אומר הראש האקדמי של התוכנית, ד"ר נתי בן גיגי. "במקביל, נותן התואר כלים לעבודה עם מידע. בעולם שמוצף דאטה, חברות זקוקות למומחים שיודעים להפוך מידע גולמי לתובנות עסקיות - באמצעות כריית נתונים, עיבוד וניתוח".

יעל, סטודנטית לקראת סוף התואר, נשואה ואם לבת, מספרת שהלימודים אכן נתנו לה כלים משמעותיים מאוד בכל הנוגע לבינה מלאכותית. "הגעתי לתואר אחרי שלמדתי בשני סמינרים ועבדתי שש שנים בהייטק כהנדסאית תוכנה. הלימודים הוסיפו לי ידע רב, עדכני ורלוונטי, לצד דברים כמו חשיבה ביקורתית, איך לבצע מחקר, איך לקדם שיווק. אני מספרת לאנשים מה אני לומדת והם אומרים וואו", היא אומרת. "בעיקר, הלימודים קידמו אותי בכל הנוגע לעבודה עם בינה מלאכותית. אני יכולה היום, באמצעות הכלים שרכשתי בתואר, לבנות ולנהל סוכני בינה מלאכותית, להנדס תהליכי אוטומציה ארגוניים או לתכנת מאפס אפליקציות ואתרים. לשם גם אני מכוונת – לעבודה עצמאית כבונת אתרים".

תוכנית הלימודים דינאמית מאוד, מכוונת תעשייה ורלוונטית לשוק העבודה. "התואר הזה יישומי, פותח דלתות", אומרת מיכל. "כל אחת יכולה לקחת את זה לכיוון שהיא אוהבת ומתחברת אליו: מערכות מידע, תכנות, ניהול מוצר. אני, למשל, הולכת לכיוון של אנליזת נתונים, שזה תחום מבוקש ונחשק בשוק העבודה, ומתחילה בקרוב לעבוד בתחום בחברת הפניקס, במקביל לסמסטר האחרון בלימודים".

מיכל אינה היחידה. הרלוונטיות של התוכנית הופכת את הבוגרות למבוקשות מאוד בשוק העבודה. "בוגרות שלנו יכולות להשתלב בחברות כמו גוגל ומייקרוסופט, בחברות ממשלתיות כמו בנק ישראל, משטרת ישראל וחברת החשמל, בבנקים, בבתי חולים, בתעשייה האווירית ועוד", אומר ד"ר בן גיגי.

התואר יישומי, המעטפת חרדית

הלימודים בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר-אילן הם חוויה בפני עצמה. יעל מספרת שהיא נהנתה מעצם המפגש עם האקדמיה. "המרצות והמרצים מקצועיים, מקבלים ומכילים, הלימודים מעניינים ופותחים את הראש, הקמפוס של בר-אילן יפה וירוק והצוות קשוב ומספק מענה לכל בעיה".

המעטפת הייחודית של הקמפוס החרדי מותאמת במיוחד לסטודנטיות חרדיות, ומאפשרת לעבוד במהלך הלימודים. מיכל עבדה במקביל ללימודים במשרה מלאה, ברשות המיסים, ובמהלך התואר גם ילדה את בתה השלישית. "הלידה במהלך הלימודים הייתה חוויה טובה. הרגשתי שמצאו פתרונות לצרכים שלי, וזה נתן לי מוטיבציה להמשיך ולהצליח", היא אומרת, " במהלך המלחמה, למשל, נחת לנו טיל ליד הבית, חוויתי חרדה, והקמפוס מיד סיפק לי מענה אישי ונפשי. אני ממש מרגישה שהקמפוס החרדי זה בית אקדמי שנותן לי מענה להכל".

