לא תאמינו: המטפלת החרדית - אם לשמונה שכובשת את עולם התכנות

היום היא מתכנתת מבוקשת, עם שכר שלא חלמה עליו ( צילום: AI )

שרה, בת 36, אישה חרדית מבני ברק ואם לשמונה ילדים, לא חשבה שיום אחד היא תכתוב קוד במקום לנגב אף של פעוט במעון.

שנים עבדה כמטפלת. היא אהבה את הילדים, אבל הרגישה שחוקה: "המשכורת הייתה זעומה, לא הייתה תחושת התקדמות, ובלב שלי בער תמיד רצון ללמוד משהו עם הראש, להתפתח באמת", היא מספרת. אבל בכל פעם שהמחשבה על לימודים עלתה - היא נפנפה אותה מיד: “איך אפשר? עם שמונה ילדים, בית, בעל שעובד מסביב לשעון… אין לי סיכוי”. הרגע ששינה הכול מאיים לעתור לבג"ץ: לפיד דורש מבהרב- מיארה למנוע משפטית את 'מתווה אומן' ארי כהן | 20:11 עד שיום אחד חברה לחצה עליה לבוא איתה לפגישת ייעוץ במכללה למינהל בבני ברק. "נכנסתי בחשש, אבל שם אמרו לי משהו ששבר את כל החסמים: 'את לא צריכה לעצור את החיים בשביל ללמוד. להפך - יש מסלול שמתאים בדיוק בשבילך'". שרה גילתה שאפשר ללמוד מדעי המחשב במסלול מותאם לנשים חרדיות: לימודי ערב – כשהילדים כבר ישנים

כיתות נפרדות לנשים, אווירה נעימה וביתית

ליווי אישי, מלגות וסיוע במימון

צוות שמבין את הרקע ואת הקשיים של נשים חרדיות

האתגר - והתמיכה שעשתה את ההבדל

"בהתחלה רעדתי", היא מודה. "לא היה לי שום רקע במחשבים. אבל קיבלתי מכינת השלמה, ליווי צמוד ותמיכה מהצוות. בכל פעם שחשבתי לוותר, היו שם בשבילי - גם אקדמית וגם רגשית. אפילו הייתה פינת קפה בכשרות מהודרת, עם עוד אמהות כמוני, ושם קיבלתי כוח להמשיך".

שרה הצליחה לשלב עבודה חלקית בבקרים במעון, ללמוד בערבים, ובין לבין להחזיק בית עם שמונה ילדים - "זה לא היה פשוט, אבל ידעתי שאני עושה את זה בשביל העתיד של כולנו".

התוצאה - פרנסה בכבוד ועבודה שהיא אוהבת

ההשקעה השתלמה: כבר לפני שסיימה את התואר, שרה התקבלה לעבודה בחברת תוכנה חרדית.

היום היא מתכנתת, מרוויחה הרבה יותר ממה שהרוויחה כגננת, ובעיקר - נהנית לקום בבוקר.

"אני עושה משהו שאני אוהבת, יש לי כבוד עצמי, והכי חשוב - אני יכולה לפרנס בכבוד את הבית שלי. הילדים שלי גאים בי. זה שווה כל מאמץ".

עדויות נוספות - לא רק שרה

שרה היא לא היחידה. במכללה למינהל מספרים על עשרות סיפורי הצלחה:

יוסי, בן 30: "עבדתי שנים בחנות הנעלה. היום אני לומד כלכלה וניהול בערבים, וכבר התחלתי לעבוד כעוזר אנליסט בחברת השקעות".

חיה, אם לחמישה: "בחרתי בחינוך בלתי פורמלי. זה מאפשר לי גם לעבוד עם נוער בסיכון - וגם להרגיש שליחות אמיתית".

מה הופך את זה לאפשרי?

במכללה למינהל בבני ברק לא מתפשרים:

רק תארים מבוקשים בשוק העבודה (מדעי המחשב, כלכלה וניהול, חינוך בלתי פורמלי, מדעי ההתנהגות)

מסלולי ערב/בוקר בהתאמה לחיי משפחה

מכינות השלמה גם למי שאין לו רקע קודם

ליווי אישי, ייעוץ ומלגות

חדש: שילוב לימודי AI בתוך התואר - להיות תמיד צעד אחד קדימה לחצו כאן ותגלו איזה מסלול יתאים בדיוק לכם >>

שרה מסכמת את הדרך שלה במילים פשוטות:

"חשבתי שאין לי סיכוי. היום אני יודעת שכל אישה, גם עם שמונה ילדים, יכולה לפרוץ גבולות אם נותנים לה את התנאים הנכונים. המכללה למינהל נתנה לי את זה".

עשרות חרדים וחרדיות כבר הפכו את החלום שלהם לקריירה אמיתית. עכשיו תורכם.