במעמד מרשים ומרגש שנערך אמש בבית החסידים דגור ברובע ח’ באשדוד, הוכרז על הקמת מקוה טהרה מפואר שייקרא בשם “טהרת שמעון שמעלקא”, לעילוי נשמתו של הרב החסיד רבי שמעון שמעלקא ערבליך ז״ל, מראשי הקהל באנטוורפן שבבלגיה.

המקוה מוקם ביוזמת בנו, הנגיד ואיש החסד הרה״ח ר’ ברוך ערבליך, כהמשך ישיר למפעל חייו של אביו ז״ל, אשר הקים בעבר מקוה מהודר באנטוורפן לצד בית מדרש ואולם שמחות לשירות הקהילה החסידית במקום.

רבי שמעון שמעלקא ערבליך ז״ל נודע כאחד מחשובי הקהל באנטוורפן החסידית, וכמי שפעל רבות למען מוסדות התורה והחסד. ייחוסו מגיע עד להרה״ק רבי משה לייב מסאסוב זי״ע, והוא זכה להקים דורות של תלמידי חכמים, רבנים וראשי ישיבות. לפני כחודש השיב את נשמתו לבוראה בשיבה טובה, והותיר אחריו מורשת מפוארת של תורה וחסד.

המקוה החדש מוקם במתחם בית החסידים דגור ברובע ח’, אזור המאוכלס בקהילות חסידיות רבות, והוא מיועד לשרת אלפי יהודים – חסידים ואנשי מעשה מכל החוגים והעדות. על פי התכנון, המקוה צפוי להיפתח לקראת חג הפסח הקרוב, ויאפשר לציבור הרחב להיטהר ולהתכונן לחג כראוי.

במעמד השתתפו אדמו״רי אשדוד, ובהם האדמו״ר מפיטסבורג, האדמו״ר ממעליץ והאדמו״ר מטאלנא אשדוד. כמו כן נכחו סגן ראש העיר יחיאל וינגרטן שסייע ופועל רבות לבניית בית החסידים, יו״ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן וחברי הנהלת המועצה הדתית.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר עשרות ילדים ובחורי ישיבות קטנות נבחנו בעל פה על מסכתות גמרא בפני ראש הכולל הרה״ג רבי ישראל זיידמן. הקהל עמד נפעם למראה הצעירים שהפגינו ידיעה מרשימה בתורה, כאשר הם מצטטים את הסוגיות בעל פה וממחישים את מסירותם ללימוד התורה בטהרה.

המשתתפים ציינו כי הקמת המקוה בסמוך לבית המדרש מבטאת את מעלת לימוד התורה בטהרה, וממשיכה את מורשתו של ר’ שמעון שמעלקא ערבליך ז״ל – לפעול למען קדושת ישראל, חיזוק התורה והטבת תנאי עבודת ה’ של הציבור.