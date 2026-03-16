כיכר השבת
עם דגם של B-2

"כולם שם מתים": טראמפ לעג למשטר האיראני, וחזה מתי תסתיים המלחמה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן ולעג למשטר: "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים" | לדבריו, "סיום המלחמה לא יהיה רחוק, וכשהיא תסתיים יהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח" (בעולם)

טראמפ בהצהרה עם דגם ה-B-2 (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם במהלך אירוע חתימה על צו בבית הלבן, ואמר כי אחת הבעיות המרכזיות מבחינתו היא חוסר הבהירות לגבי הגורמים שמולם מתנהלים המגעים.

לדבריו, "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים, כי אף אחד מעולם לא שמע על האנשים האלה. כולם מתים. אבל עשינו עבודה למען העולם, לא עבודה בשבילנו, בשביל כל העולם".

בהמשך נשאל אם הוא מעריך שהמלחמה תסתיים כבר השבוע והשיב כי אינו סבור שזה יקרה כל כך מהר, אך לדבריו הסיום אינו רחוק. "אני לא חושב שזה יקרה השבוע, אבל זה יהיה בקרוב. זה לא יהיה רחוק וכשהיא תסתיים יהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח".

טראמפ התייחס גם למצבו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש, ואמר כי עדיין אין מידע ברור בנושא. "עד עכשיו אף אחד לא יודע מה מצבו. אם תסתכלו על אביו, הוא היה נוהג לנאום הרבה, אתם יודעים, מדבר על 'מוות לאמריקה'. כשאומרים 'מוות לאמריקה', צריך להאמין להם, כי זה מה שהם היו עושים אם היה להם נשק גרעיני"

"הם היו משתמשים בו, אבל אף פעם לא הייתה להם ההזדמנות", הוסיף הנשיא. "השאלה היא אם היו משתמשים בו תוך דקה או תוך יממה, והם לא היו מפציצים רק את ישראל".

במהלך ההצהרה הנשיא קירב אליו דגם קטן של מפציץ B-2, ואמר בצחוק: "תן לי רק לחבק את החתיך הקטן הזה. תן לי את המפציץ שם, זה מאוד אלגנטי ויפה, זה נושא בתוכו הרבה נשקים. הרבה פצצות".

7
כשמשטר של ‘מוות לאמריקה’ ו‘מוות לישראל’ שולט באיראן העולם מבין סוף-סוף שאי אפשר לחיות עם איום כזה. רק פירוק מוחלט של מנגנון הטרור האיראני יביא שלום אמיתי
אביעד
6
כשהמשטר האיראני בונה טילים מממן טרור ומאיים בהשמדה זו לא רק בעיה של ישראל זה איום על העולם כולו הדרך היחידה לעולם בטוח באמת היא לעצור את האיום הזה לפני שיהיה מאוחר
יוסי
5
עם ישראל עבר הרבה אויבים לאורך הדורות ובסוף כולם נעלמו התורה והעם נשארו
אלון
4
מי שמדליק אש של שנאה ואיומים במשך שנים שלא יתפלא כשהאש חוזרת אליו
בנימין
3
המישטר האירני התרגל, לאלו שרק מדברים, וסותמים את הפה למי שרוצה לעשות ,לוקח להם המון זמן להבין שזה ניגמר!
השאה
2
להשמיד לחלוטין את הצבא האיראני משמרות המהפכה והבסיג’ כל יחידה וכל מפקד העולם צריך להראות שיש גבול לאיומים מי שחושב שניתן להמשיך להלך אימים יגלה שהתגובה בלתי נמנעת ומוחצת
רון
1
מילון המלחמה של דונלד טראמפ השמדנו את הגרעין האיראני אבל צריך מלחמה חדשה להשמיד אותו. ניצחנו במלחמה אבל נמשיך עד הניצחון המוחלט. אני סירבתי למו"מ עם איראן אבל נעשה מו"מ אנחנו הכנו יורשים להנהגת איראן כל היורשים שהכנו מתו. מתכוננים לפלישה קרקעית אבל אין לנו יותר מה לעשות שם. אם זה לא היה עצוב זה היה
דני

