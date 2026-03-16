כיכר השבת
כך נפרד הרבי מהחסידים

ברכבו של הנגיד בנתב"ג | האדמו"ר מויז'ניץ המריא במטוס פרטי לטיפול רפואי בגרמניה

האדמו"ר מויז'ניץ המריא אתמול לטיפול רפואי בגרמניה • בדרך למסלול ההמראה נפרד הרבי מהחסידים ומגבאי הצדקה שליוו את האדמו"ר למטוס בשירת 'יש בורא עולם' • צפו (חסידים)

5תגובות
האדמו"ר מויז'ניץ בשדה התעופה בדרך לגרמניה (צילום: שוקי לרר)

דאגת רועה: האדמו"ר מויז'ניץ המריא אתמול למינכן שבגרמניה לצורך טיפול רפואי במטוס פרטי, והוא צפוי לשוב לארה"ק, בעזרת השם, לקראת סוף השבוע.

בנתב"ג, בדרכו אל המטוס, כשהוא יושב ברכבו של הנגיד ר' מתתיהו ישראל גרוזינגר, ביקש האדמו"ר לעצור את הרכב בצד הדרך וקרא אליו את גבאי מפעל 'קמחא דפסחא' וקופת החסד 'להחזיקם ולהחיותם'. באותו מעמד מסר להם מכתב קודש קצר ונדיר, הכתוב כולו בעצם כתב יד קודשו.

תוך כדי מסירת המכתב, התבטא האדמו"ר: "אינני רגוע והנני מודאג אודות קופת ה'קמחא דפסחא'. הכל יודעים את עזרתם לאלפי משפחות לקראת חג הפסח. הנני מבקש מאוד לעזור לי, זה יעניק לי עזרה לבריאותי, ואי"ה אני אכיר להם טובה".

לאחר מכן פצח האדמו"ר בשירת 'יש בורא עולם', והחסידים עברו להיפרד.

הציבור נקרא להמשיך להעתיר בתפילות לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל.

האדמו"ר מויז'ניץ בשדה התעופה בדרך לגרמניה (צילום: שוקי לרר)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
ה' תרפא אותו כבר!
חסידה
3
האם הוא מילא את המטוס עם עוד יהודים שרוצים לצאת?
פקק
הוא מילא את המטוס הקטן עם הצוות הרפואי שצריך ללוות אותו
חיים
2
במקום לשאול שאלות לא רלוונטיות.! אנא התפללו לרפואתו: ישראל בן לאה אסתר לרפו"ש בוך שאר חולי ישראל
א חסידישער
1
שה' ישמור את הצדיק הנפלא הזה. אוהב ישראל אמיתי
יואל דנינו

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר