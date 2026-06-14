יצחק עמית, נשיא העליון ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הפך למגמה? עשרות אנשי "הפלג הירושלמי" מפגינים בשעה זו (ראשון) מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במבשרת ציון. על פי הדיווחים, המפגינים הגיעו למקום בעקבות מחאה על ניסיון מעצר עריק בעיר.