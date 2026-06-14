כיכר השבת
אחרי המחאה מול סולברג

אנשי הפלג הפגינו מול ביתו של נשיא העליון יצחק עמית במבשרת ציון

אנשי הפלג הפגינו הערב מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במבשרת ציון | המפגינים הגיעו למקום בעקבות מחאה על ניסיון מעצר עריק במקום (חרדים)

15תגובות
יצחק עמית, נשיא העליון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הפך למגמה? עשרות אנשי "" מפגינים בשעה זו (ראשון) מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במבשרת ציון. על פי הדיווחים, המפגינים הגיעו למקום בעקבות מחאה על ניסיון מעצר עריק בעיר.

כזכור, לפני כשבועיים, התקיימה הפגנה אלימה של חרדים קיצוניים מחוץ לביתו של המשנה ל, השופט נעם סולברג ביישוב אלון שבות. המוחים, גרמו לנזק רב לרכוש ולרכב.

בעקבות האירוע, המשטרה עיכבה כ-70 חשודים, והיום פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד נחמן פלטניק, אברהם פריד, גרשון חנון ושמעון עטפ, תושבי בית שמש, בגין חלקם בהתפרעות אלימה סמוך לביתו של סולברג, באלון שבות. כתב האישום מייחס לכל ארבעת הנאשמים עבירת התפרעות, ולשניים מהם גם עבירת הסגת גבול.

בעקבות האירוע בבית סולברג, כוחות משטרה גדולים ממחוז ירושלים נפרסו בזמן המחאות ביום חמישי האחרון ליד ביתו של עמית ביישוב מבשרת ציון, כלקח מהפארסה של מחוז ש"י בטיפול בהתפרעויות בבית השופט סולברג בגוש עציון. המשטרה הציבה מחסומים ברחובות הסמוכים כדי למנוע הגעה לבית השופט.

הפגנההפלג הירושלמימבשרת ציוןיצחק עמית

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0 תגובות

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15
הגיע הזמן באמת רק תיקון טעות הם מפגינים מול יושב ראש ההרכב, ולא מול נשיא העליון כי פשוט כרגע אין עדין נשיא לבית המשפט העליון
לידר
14
מצויין, יש להפגין מול ביתם של שופטי בית משפט העליון וביתם של כל המאפיה שבפרקליטות ולא לחסום כבישים ולפגוע באנשים חפים מפשע...............
יהודי חרדי
13
במשאל שנערך יצא שחצי המדינה חושבת על מערכת המשפט, שהם מערכת של מאפיה אנשי עולם התחתון
צבי
12
נשיא חצוף די להתעמרות בלומדי תורה
ספרדי
11
שישגעו אותו
מעולה
10
תרדוף באף.....
מענדל
9
מה לעשות, כשהשופט יושב שם וחותם על מעצרים של בני ישיבות, שלא יצפה שישבו לו בבית בשקט. עדיף להגיע ישר לכתובת הנכונה מאשר לעצור כבישים ולעשות צרות לנהגים תמימים שלא קשורים לכלום.
יוסף
8
למה שייענשו נהגים בכביש בגלל החלטות של שופט? אם יש טענות, צריך להפנות אותן למי שמקבל אותן. הפגנה מול הבית זו הדרך הכי ברורה להגיד לו שהציבור לא מקבל את הרדיפה הזאת, בלי להציק לאף אחד אחר בדרך.
אברהם
7
פשוט מאוד רוצים שיקשיבו לנו? אז הולכים למי שאחראי הבית של השופט הוא הכתובת היחידה שבאמת מזיזה משהו כשעומדים לו מול הבית הוא לא יכול להתעלם הוא חייב להסתכל לנו בעיניים ולראות את מי הוא רודף.
מועלם
6
כל הכבוד❤️❤️❤️
טל

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