יירוטי טילים ( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

שעות דרמטיות עוברות על המזרח התיכון בכלל וישראל בפרט, כאשר באיראן מאיימים לתקוף את ישראל בתגובה לחיסול בדאחיה, והנשיא טראמפ משנס מותניים במאמץ למנוע ירי לעבר ישראל תמורת הטבות כלכליות, אלא שבאיראן מבהירים הערב (ראשון) כי הם דוחים את ההצעה.

על פי הדיווחים, טהרן תעשה מחווה לנשיא טראמפ ולא תתקוף בישראל, בתמורה להטבות מהאמריקנים. בחדשות 12 דווח כי בישראל מעריכים שטראמפ יודיע בקרוב שהוא "נותן משהו" לאיראנים - בתמורה לכך שלא יגיבו על התקיפה בדאחיה. אלא שבאיראן ממשיכים לאיים ודוחים את ההצעה. באיראן: אומרים הערב "טראמפ הציע לנו כסף בתמורה להבלגה על התקיפה. דחינו זאת - נגיב בקרוב מאוד", עוד אמרו באיראן כי "לא נבגוד בבני עמנו". גם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחמד בקר זו אל-קדר איים הערב על ישראל ואמר כי "תגובת לוחמי האיסלאם מגיעה. אחדות החזיתות יצרה שרשרת ביטחונית להגנה על האזור. לבנון היא נשמתנו, והקווים האדומים של הרפובליקה האיסלאמית לא יופרו". טראמפ נכנס לעשור התשיעי לחייו - וזה ניכר היטב | הדיווחים המטרידים ב. ניסני | 20:09 בשעה זו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני במקום סודי בירושלים, שונה מהמקום שבו הוא אמור היה להתכנס קודם לכן, וזאת בשל דרישות אבטחה ובשל פוטנציאל ההסלמה. במקביל, במסגרת ההיערכות והכוננות הגבוהה, הרשויות באיראן חסמו לחלוטין את המרחב האווירי של המדינה לתנועת מטוסים אזרחיים. שמי איראן ריקים כעת.

המרחב האווירי של איראן התרוקן

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, סגן מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא באיראן צוטט בערוץ אל ג'זירה מאיים בתגובה נגד ישראל אחרי התקיפה בדאחייה. לדבריו, התקיפה לא תשאר ללא מענה.

במערכת הביטחון שוררת דריכות שיא וכוננות מפני אפשרות שאיראן תנסה להגיב פעם נוספת על התקיפה - כפי שניסתה לייצר שיטת משוואות בשבוע האחרון.

מוקדם יותר היום, יו"ר הפרלמנט באיראן מוחמד קאליבאף, מהדמויות הבכירות ביותר באיראן כיום, איים בעצירת המשא ומתן מול ארצות הברית בעקבות התקיפה בדאחייה.

בציוץ בטוויטר הוא כתב: "הפרת הגבול של הציונים שוב הוכיחה שארה"ב - או שאין לה רצון ליישם את התחייבויותיה או שאין לה את היכולת לכך. על ידי מתן אור ירוק למשטר, אינכם יכולים להשיג יתרונות. המשחק של שוטר רע ושוטר טוב כבר התיישן. אם אין לכם את הרצון והיכולת ליישם את התחייבויותיכם, אי אפשר לדבר על המשך הדרך".

בנוסף, גם חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאאי אמר היום כי כל הסכם או הבנה עם ארה"ב יצטרכו לבוא דרך מה שהוא כינה "ענישה" של ישראל, והזהיר מפני חישוב שגוי לאחר התקיפה הישראלית על הדאחיה. רזאאי היה זה שאיים בשבוע שעבר בתקיפת תגובה לישראל - איום שהפך למציאות שעות ספורות לאחר מכן.

התקיפה בדאחייה

התקיפה בדאחייה התרחשה היום בשעת צהרים מוקדמת. ישראל תקפה באופן ממוקד מתקפה של ארגון הטרור חיזבאללה ברובע הדאחייה בבירת לבנון ביירות. פיצוצים עזים נשמעו ברובע. התקיפה הדרמטית נעשתה לאחר ירי חיזבאללה לעבר יישובי הצפון בשעות האחרונות, וברקע הבהרת ישראל לא אחת לאחרונה כי ירי לעבר יישובים בישראל יגררו תקיפה בדאחייה.

נתניהו וכ"ץ פרסמו הודעה משותפת רגעים לאחר התקיפה: "בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ - צה"ל תקף כעת ברובע הדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. ישראל לא תסבול ירי לשטחה".