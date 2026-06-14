דובר צה"ל אישר אחר הצהריים (ראשון) כי ירי צפוי מאיראן כבר בשעות הקרובות, בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה.

טהרן מנסה לכפות על ישראל משוואה חדשה, במסגרתה כל תקיפה ישראלית בדאחייה תגרור אוטומטית תגובה איראנית על אדמת ישראל.

בהודעת צה"ל נמסר:

"בהמשך לתקיפת צה"ל בביירות, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר מקיים הערכות מצב שוטפות עם כלל המפקדים הרלוונטיים.

בהתאם להערכות המצב, צה"ל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות", נמסר בהודעה.

בצה"ל מדגישים כי הצבא מוכן הן בהגנה והן בהתקפה, כאשר לא נשללת האפשרות לתקיפת מנע ישראלית באיראן.

דובר צה"ל מסר את ההנחיות לקראת השעות הקרובות:

"צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם."

לסיום, בצה"ל הבהירו כי תבוא תגובה לירי איראנית על ישראל, וכי "צה"ל לא ישלים עם ירי לעבר שטח מדינת ישראל".

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, סגן מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא באיראן צוטט היום (ראשון) בערוץ אל ג'זירה מאיים בתגובה נגד ישראל אחרי התקיפה בדאחייה. לדבריו, התקיפה לא תשאר ללא מענה.

במערכת הביטחון שוררת דריכות שיא וכוננות מפני אפשרות שאיראן תנסה להגיב פעם נוספת על התקיפה - כפי שניסתה לייצר שיטת משוואות בשבוע האחרון.

יו"ר הפרלמנט באיראן מוחמד קאליבאף, מהדמויות הבכירות ביותר באיראן כיום, איים בעצירת המשא ומתן מול ארצות הברית בעקבות התקיפה בדאחייה.

בציוץ בטוויטר הוא כתב: "הפרת הגבול של הציונים שוב הוכיחה שארה"ב - או שאין לה רצון ליישם את התחייבויותיה או שאין לה את היכולת לכך. על ידי מתן אור ירוק למשטר, אינכם יכולים להשיג יתרונות. המשחק של שוטר רע ושוטר טוב כבר התיישן. אם אין לכם את הרצון והיכולת ליישם את התחייבויותיכם, אי אפשר לדבר על המשך הדרך".

בנוסף, גם חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאאי אמר היום כי כל הסכם או הבנה עם ארה"ב יצטרכו לבוא דרך מה שהוא כינה "ענישה" של ישראל, והזהיר מפני חישוב שגוי לאחר התקיפה הישראלית על הדאחיה. רזאאי היה זה שאיים בשבוע שעבר בתקיפת תגובה לישראל - איום שהפך למציאות שעות ספורות לאחר מכן.

התקיפה בדאחייה התרחשה היום בשעת צהרים מוקדמת. ישראל תקפה באופן ממוקד מתקפה של ארגון הטרור חיזבאללה ברובע הדאחייה בבירת לבנון ביירות. פיצוצים עזים נשמעו ברובע. התקיפה הדרמטית נעשתה לאחר ירי חיזבאללה לעבר יישובי הצפון בשעות האחרונות, וברקע הבהרת ישראל לא אחת לאחרונה כי ירי לעבר יישובים בישראל יגררו תקיפה בדאחייה.

נתניהו וכ"ץ פרסמו הודעה משותפת רגעים לאחר התקיפה: "בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ - צה"ל תקף כעת ברובע הדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. ישראל לא תסבול ירי לשטחה".