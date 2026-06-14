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טראמפ מגנה את התקיפה הישראלית בביירות: "אף אחד לא מת" | הפוסט המלא והמקומם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים פוסט בו גינה את התקיפה הישראלית בדאחייה, משום ש"אף אחד לא מת" | טראמפ אמר כי זה לא הזמן לתקוף, בזמן שארה"ב ואיראן על סיפו של הסכם (מדיני)

5תגובות
טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית טוען כי התקיפה שביצעה ישראל בביירות לא הייתה מוצדקת, ומדגיש כי התקיפה המקורית שבוצעה נגד ישראל הייתה קטנה וחסרת חשיבות מכיוון שלא היו בה אבדות בנפש.

בדברים המקוממים שפרסם אחר הצהריים (ראשון) התייחס הנשיא למצב המתוח וציין כי ישראל מצידה מחזיקה בזכות להגן על עצמה מפני איומים, אך המתקפה שעליה היא הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, אף אחד לא נפגע, נפצע או נהרג, וזה לא צריך לשבש את התהליך החשוב הזה.

​הנשיא הסביר כי "ישראל מצידה מחזיקה בזכות להגן על עצמה מפני איומים, אך המתקפה שעליה היא הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, אף אחד לא נפגע, נפצע או נהרג, וזה לא צריך לשבש את התהליך החשוב הזה" בדרך להסדר.

​הנשיא האמריקני הבהיר כי העיתוי של הפעולה הצבאית פוגע באופן ישיר במאמצים המדיניים הרגישים שהוא מנהל מול טהראן בימים אלו. לפי עמדתו של טראמפ, "התקיפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד ביום מיוחד שבו אנחנו כל כך קרובים להסכם שלום עם " אשר אמור להביא ליציבות אזורית רחבה.

​בדבריו הציב טראמפ דרישה חד-משמעית להפסקת אש מיידית ומלאה משני עברי הגבול, תוך שהוא מפרט את התנאים הנחוצים לעצירת ההסלמה.

טראמפ קרא להרגעת הרוחות והדגיש כי "אנחנו קרובים מאוד להסכם שיביא שלום לאזור, כולל ללבנון, וכל הצדדים צריכים לסגת. לא צריכות להיות יותר תקיפות של ישראל בשום מקום בלבנון, אך גם לא צריכות להיות יותר תקיפות מצד שום גורם אחר, כולל חזבאללה, נגד ישראל".

​את פניתו סיים הנשיא האמריקני באזהרה מפורשת למנהיגי האזור שלא לפספס את שעת הכושר הנוכחית להשגת רגיעה מלאה. טראמפ חתם את הפוסט המדובר וכתב כי "זה יכול להיות ההתחלה של שלום ארוך ויפה – בואו לא נהרוס את זה! תודה לכם על תשומת הלב לעניין זה. הנשיא דונלד ג'יי טראמפ" ברקע תגובות סוערות לביקורת.

איראןדונלד טראמפביירות

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5
יש המפסיד את עולמו בשעה אחת...
צבי הירש
4
אנחנו דורשי מטראמפ להפסיק להתערב אצלנו חוצפן
קובי
3
טראמפ הצבוע, ואתה למה תקפת כשהפילו לך מסוק אפאטצ'י, הלא לא מת לך אף אחד, טראמפ אין לך בושה,
אריה
2
דפוק. טמבל. זה מה שהוא נהיה. חושב שיפתור בעיות של אלפי שנים בחודשיים. ויאללה יאללה במקום לגנות את חיזבאלה גינה את ישראל. זבל.
חושב
1
חוצפה של ממש , מה עם המסוק שלכם אדון טראמפ אכזבה גדולה
גן

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