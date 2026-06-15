נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח הלילה (בין ראשון לשני) ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, אותו האשים בניהול מהלכים צבאיים שכמעט הכשילו את ההסכם עם איראן. הביקורת הגיעה על רקע התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה בביירות, שבוצעה בשעות שבהן וושינגטון ניסתה לגבש הסכמות עם טהראן.

"הוא אדם קשה מאוד", אמר טראמפ בראיון ל"ניו יורק טיימס", והוסיף: "ובכנות, הוא צריך להגיד לנו תודה רבה על מה שעשינו. כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים". הנשיא טען כי פריצת הדרך הדיפלומטית הצילה את ישראל מהשמדה גרעינית, וזאת למרות התנגדותו החריפה של ראש הממשלה.

בראיון נוסף עם "וול סטריט ג'ורנל" חזר טראמפ על הביקורת החריפה נגד נתניהו, הפעם בהתייחסות ישירה לתקיפות בדאחייה. "ביבי לא היה צריך לעשות את זה", אמר הנשיא. "לא אהבתי את זה בכלל. הם שיגרו שני טילים קטנים, ופספסו את המטרה שלהם בהרבה. הם צריכים לירות בחזרה, ואז הוא יירה בחזרה, ואז כל העניין לעולם לא ייפסק במזרח התיכון".

עם זאת, טראמפ ניסה למתן את חומרת הביקורת בטענה כי נתניהו תומך בעסקה עם איראן. "ביבי בסדר עם זה", אמר הנשיא. "למה זה טוב לביבי? לאיראן לא יוכל להיות נשק גרעיני בשום פנים ואופן".

בירושלים, שרים בממשלה הגיבו בחריפות לדבריו של טראמפ. על פי דיווחים, שרים בקבינט טענו כי המסר שהועבר "מנרמל ירי לעבר מדינה ריבונית". בדיון בקבינט נשמעה דרישה להחמיר את מדיניות התגובה הישראלית, כאשר שרים טענו כי "עידן ההבלגה הסתיים" וכי כל ירי לעבר ישראל צריך להיענות בתגובה.