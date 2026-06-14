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מתיחות מדינית

שרים בממשלה במתקפה חריפה על הנשיא טראמפ: "מנרמל ירי על מדינה ריבונית"

לאחר שתקף בפומבי את התקיפות הישראליות ואת שיקול דעתו של ראש הממשלה נתניהו, שרים בממשלה התבטאו בחריפות נגד הנשיא דונלד טראמפ בטענה כי הוא "מנרמל ירי לעבר מדינה ריבונית" (מדיני)

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הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

על רקע ההיערכות לירי מאיראן והמאמצים לגיבוש הסכם אזורי, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב במיקום סודי, אך בירושלים גוברת גם הביקורת כלפי וושינגטון וגישתו של הנשיא .

על פי דיווח הערב (ראשון) שרים בקבינט מותחים ביקורת על דבריו של הנשיא טראמפ בעקבות הירי מלבנון לעבר ישראל, וטוענים כי המסר שהועבר "מנרמל ירי לעבר מדינה ריבונית".

על פי הדיווח ב-i24NEWS, שרים בממשלה אומרים כי הניסיון להפריד בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית לא צלח, וכעת יש להכיר בקשר הישיר בין החזיתות.

עוד דווח כי בדיון בקבינט נשמעה גם דרישה להחמיר את מדיניות התגובה הישראלית, כאשר שרים טענו כי "עידן ההבלגה הסתיים" וכי כל ירי לעבר ישראל צריך להיענות בתגובה.

כזכור, טראמפ, כתב היום לאחר שישראל תקפה בדאחייה בביירות, כי "התקיפה לא הייתה צריכה לקרות, במיוחד ביום מיוחד כזה, כשאנחנו כל כך קרובים להסכם שלום עם איראן".

טראמפ הוסיף בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth כי "לישראל יש את הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שעליה היא הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. איש לא נפגע או נהרג, וזה לא אמור לשבש את התהליך החשוב הזה".

לדבריו, "אנחנו קרובים מאוד לעסקה שתביא שלום לאזור, כולל ללבנון, וכל הצדדים צריכים לגלות איפוק. אסור שיהיו עוד התקפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, אך במקביל אסור שיהיו עוד התקפות מצד אף צד אחר, כולל חיזבאללה, נגד ישראל. זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה - בואו לא נהרס את זה!"

לאחר מכן אמר טראמפ בריאיון לערוץ פוקס ניוז כי "אני מצפה שההסכם ייחתם בתוך שעתיים-שלוש או הלילה", והוסיף כי "שוחחתי בטלפון עם ושאלתי אותו מה לעזאזל אתה עושה?!"

בנימין נתניהודונלד טראמפישראלירי רקטות

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3
אם ביבי לא יגיב, אנחנו במצב גרוע. עדיף שיוחלף.!!!
יפית
2
האשם , הוא מי שהמליך את טראמפ עלינו , וכן , ההזויים שהעזו לכנות אותו משיח.
ירמי הו
1
טראמפ הוא רק מבין כשצועקים עליו ולא מפחדים מהצעקות שלו, אבל יש בעיה אחד שבדרך הטבע ארץ ישראל צריך את ארצות הברית, אין מה לעשות רק להתפלל.
צבי

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