למה הטוב בא ביסורין? | מאמר מיוחד ליארצייט של ה'בת עין'

ליארצייט של ה'בת עין' – י"ב כסלו

למה הטוב בא ביסורין?

רבי אברהם דב בער מאברישט מכונה ה'בת עין' ע"ש סיפרו, היה תלמידו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ושל גדולי חסידות נוספים, הוא אומר דברים שמקשורים אלינו ממש – מלכות אדום שולטת בארץ.

הצדיקים תחילתם יסורים – וסופן שלווה!

ידוע שהצדיקים - תחילתן ייסורים וסופן שלווה, ואילו הרשעים בדיוק ההיפך לומדים זאת מהפסוק:

"ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלך מלך לבני ישראל".

מידת הדין - מכונה בשם אדום, אבל:

אחרי שאדום מולכת – הקב"ה ממליך את מידת החסד על בני ישראל.

אומות העולם קרואים 'עשיו' והם - יושבים בשלווה, וחופרים מנהרות...

ולא יודעים ומכירים שיש לעולם מלך אחד, מלך רם ונישא, שהוא היחיד:

שמשפיע את כל הטובה וברכה על כל אחד ואחד!

להם נראה שכל הצלחתם היא: "ידינו רֿ‏מה, ולא ה' פעל כל זאת".

אבל, כשהם מפסידים או שמגיעים להם ייסורין, והם מרגישים חוסר אונים ואינם יכולים לעזור לעצמם, הם מבינים:

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – יש לעולם רק מלך אחד שמלכותו בכל משלה!

וזה מה שעומד לקרות בעתיד המאוד קרוב:

"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו - והייתה לה' המלוכה".

הקב"ה איתך, והוא – מקור חיים!

עם ישראל קרוי 'יעקב', וכשכל אחד מישראל אומר פעמיים ביום 'שמע ישראל' הוא לא שוכח את טובו, חסדו וגדלותו של ה' יתברך גם ברגעים של שלווה ורוגע, בזמן שהוא מושפע בכל טוב, ולכן:

"מלכותו ברצון קיבלו עליהם" – יהודי מקבל עליו מלכות שמים בשמחה והכנעה.

אומר ה'בת עין' - "כי עמך מקור חיים - באורך נראה אור":

"כי עמך" - הקב"ה עימך לסייע ולעזור לך בכל מעשה ידיך, והוא:

"מקור חיים" – מקור החיים והחיות של כל נברא ונברא – של כולם!

הקב"ה ברא את העולם במידת הרחמים ובמידת הדין, ולעיתים, חייב להשתמש במידת הדין, כיון:

"באורך נראה אור" – כל דבר שווה ואמיתי - ניקנה ביסורין!

שלושה דברים נקנים בייסורין, שהיא מידת הדין:

ארץ ישראל, תורה ועולם הבא.

אושר ועושר אמיתי נקנים ביסורין – אין דרך אחרת! כדי להשיג אושר ועושר אמיתי – חייב להתאמץ ולהרגיש את הקושי, ולמה הקב"ה בוחר לתת לאדם עושר בקשיים והשקעת מאמץ? הקב"ה רוצה שכל אחד ידע, יזכור וירגיש שלא:

"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" – דווקא הקושי שגורם ל'חוסר אונים' גורם לך להתפלל ולבקש ממי ש'אמר והיה העולם', ורק אחרי הכנעת הלב מגיע העושר וההצלחה.

"כי הוא הנותן לך כח לעשות חייל" – רק הקב"ה עוזר לך להצליח, ורוצה שתחיה את האמת - ש'לולא ה' עוזרו' לא היה לך שום סיכוי להצליח, מכאן:

שום הצלחה - לא באמת שלך, הכל הטוב שלך הוא - ברכת ה' היא תעשיר.

הקב"ה נותן לך כח לעשות חייל, כדי שתכיר ברוב טובו, גודלו וחסדו, תגדל ותרומם את שמו, תפרסם ותאמר מי הוא זה שהירבה לך כסף והצלחה לרוב, ותודה לו ברוב עם, על החסדים והטובות שעושה עימך תמיד בכל עת ובכל רגע ממש.

כשאתה מכיר את מלך העולם שעשה עושה ויעשה לכל המעשים, אתה לא מתבלבל ממה שהשגת בחייך, והתוצאה: "ויקבלו כולם את עול מלכותך..."

"והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" אמן!

יהי רצון שמידת הדין תיהפך למידת הרחמים, וכלל ישראל יזכו לגאולה וישועה רפואה ופרנסה, וכל טוב, אמן!

לע"נ רבי אברהם בער מאברישט בן רבי דוד, בעמח"ס "בת עין", זכותו תגן עלינו, אמן!