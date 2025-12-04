כיכר השבת
בראשות הסבא הגדול

בהשתתפות גדולי הרבנים | תיעוד משמחת אירוסי בנו של ראב"ד 'חיי נפש' הגר"ב ווייס

שמחה רבה בקהילת חיי נפש: הבה"ח ישראל אריה וויס התארס | החתן החשוב הוא בנו של הרה״צ רבי יוסף בנימין ווייס רב אב״ד דקהילת חיי נפש, בנו חביבו של נשיא הקהילה, הגאב״ד הגאון רבי אשר ווייס בעל המנחת אשר | תיעוד (חדשות חרדים)

שמחת בית חיי נפש, בנו של הגר"ב ווייס התארס (צילום: שלומי טריכטר)

קהילת חיי נפש לבשה חג, כשהתקבלה הבשורה המשמחת על אירוסי הבחור המצוין ישראל אריה ווייס, בנו של הרה״צ רבי יוסף בנימין ווייס רב אב״ד דקהילת חיי נפש, בנו חביבו של נשיא הקהילה, הגאב״ד הגאון רבי אשר ווייס בעל המנחת אשר וחתנו של הגאון רבי אברהם יהושע הורוויץ דומ״ץ קהל מחזיקי הדת.

החתן המיוחס התארס עם בתו של המחנך הוותיק הרה״ג רבי חיים מרדכי סיגלר.

עם הישמע הבשורה המשמחת בקו קהילת חיי נפש התכנסו ובאו אברכי הקהילה למעמד לחיים לכבוד שמחת רבם בבית המדרש ברחוב שרי ישראל בירושלים, כאשר שמחת התנאים נחוגה כעבור שבוע בגילה ובשמחה בראשות זקנו של החתן הגאב״ד בעל המנחת אשר.

צפו בתיעוד

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

