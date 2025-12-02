במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה נחוגה שמחת ברית המילה לנינו, בן לנכדו הרב זלמן לייב מייזליש, בן הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, נכד הגה"צ רבי דב בעריש מייזליש, אב"ד סאטמר ב"פ, וחתן הרה"ג ר' יואל איתמר קרויס, בן הגה"צ אב"ד אודווארי, וחתן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ.
בשמחה השתתפו בני המשפחה, ובסנדקאות כובד האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, כשהאדמו"ר מויז'ניץ אמר את הברכות בקול נשנק מבכי, עת קרא את שמו בישראל 'משה יהושע' ע"ש האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע.
בעריכת השולחן הטהור שערכו האדמו"רים יחדיו לאחר הברית, כיבד האדמו"ר מויז'ניץ את האדמו"ר מסערט ויז'ניץ לזמר את הניגון 'אודה השם בכל לבב'.
במהלך כל הסעודה הרחיבו האדמו"רים בשיח צדיקים כיד ה' הטובה עליהם.
