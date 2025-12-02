הרבי פרץ בבכי נסער במושב אורה: האדמו"רים לבית ויז'ניץ התאחדו בשמחת הברית לנינם המשותף מעמד נרגש נערך אמש בשמחת ברית המילה לנינם של האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ במושב אורה | הסנדק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, התינוק נקרא על שם הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | צפו בתיעוד מהשמחה שאיחדה חצרות הקודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 06:47