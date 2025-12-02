כיכר השבת
הרבי פרץ בבכי נסער

במושב אורה: האדמו"רים לבית ויז'ניץ התאחדו בשמחת הברית לנינם המשותף 

מעמד נרגש נערך אמש בשמחת ברית המילה לנינם של האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ במושב אורה | הסנדק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, התינוק נקרא על שם הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | צפו בתיעוד מהשמחה שאיחדה חצרות הקודש (חסידים)

שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)

במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה נחוגה שמחת ברית המילה לנינו, בן לנכדו הרב זלמן לייב מייזליש, בן הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, נכד הגה"צ רבי דב בעריש מייזליש, אב"ד סאטמר ב"פ, וחתן הרה"ג ר' יואל איתמר קרויס, בן הגה"צ אב"ד אודווארי, וחתן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ.

בשמחה השתתפו בני המשפחה, ובסנדקאות כובד האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, כשהאדמו"ר מויז'ניץ אמר את הברכות בקול נשנק מבכי, עת קרא את שמו בישראל 'משה יהושע' ע"ש האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע.

בעריכת השולחן הטהור שערכו האדמו"רים יחדיו לאחר הברית, כיבד האדמו"ר מויז'ניץ את האדמו"ר מסערט ויז'ניץ לזמר את הניגון 'אודה השם בכל לבב'.

במהלך כל הסעודה הרחיבו האדמו"רים בשיח צדיקים כיד ה' הטובה עליהם.

שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)
שמחת הברית לנין האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ (צילום: מהנעשה והנשמע)

