מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים בודדות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה מדי פעם ירד גשם מקומי קל.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהרים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

וביום רביעי, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו בדרום הארץ וייעשה אביך.

בשעות אחר הצהריים יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה, וקיים חשש לשטפונות בנגב, בערבה, מדבר יהודה וים המלח. הגשמים יתחזקו ויתפשטו למרבית אזורי הארץ במהלך הלילה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-14

תל אביב: 14-18

באר שבע: 11-19

חיפה: 15-18

טבריה: 11-18

צפת: 8-14

אילת: 17-24