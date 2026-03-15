כיכר השבת
מזג אוויר הפכפך 

התחזית: היום - גשום וקר | בהמשך השבוע: חם מהרגיל עד שרבי וחשש לשטפונות 

לפי תחזית מזג האוויר, היום גשמים וקור בצפון ובמרכז, ירידה בטמפרטורות | משלישי עלייה חדה בחום עד תנאים שרביים וחשש לשטפונות בדרום  (מזג האוויר)

זירת נפילה במרכז הארץ (צילום: יוסי אלוני/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים בודדות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה מדי פעם ירד גשם מקומי קל.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהרים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

וביום רביעי, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו בדרום הארץ וייעשה אביך.

בשעות אחר הצהריים יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה, וקיים חשש לשטפונות בנגב, בערבה, מדבר יהודה וים המלח. הגשמים יתחזקו ויתפשטו למרבית אזורי הארץ במהלך הלילה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-14

תל אביב: 14-18

באר שבע: 11-19

חיפה: 15-18

טבריה: 11-18

צפת: 8-14

אילת: 17-24

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר