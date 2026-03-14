"לקראת שלום נצחי"

"צריך מאמץ קבוצתי": טראמפ בפנייה חריגה למדינות העולם מול איראן

הנשיא האמריקני מסר כי ארה"ב השמידה את איראן בכל דרך אפשרית | יחד עם זאת ביקש כי מדינות העולם תדאגנה למעבר בטוח במצר הורמוז בסיוע אמריקני | "זה יאחד את העולם לקראת שלום נצחי" (בעולם)

נשיא דונלד טראמפ פרסם הצהרה חריגה, בה הביע בקשה לכל המדינות המעבירות נפט דרך מצר הורמוז להצטרף למערכה נגד .

בראשית ההודעה שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו הכריז הנשיא כי "ארצות הברית של אמריקה ניצחה והשמידה לחלוטין את איראן, הן מבחינה צבאית, כלכלית ובכל דרך אחרת".

לדברי , מדינות העולם המקבלות נפט דרך מצר הורמוז "חייבות לדאוג למעבר הזה", כאשר ארצות הברית תסייע להן בכך. "ארה"ב גם תתאם עם מדינות אלה כדי שהכל יעבור במהירות, בצורה חלקה וטובה", הבהיר הנשיא במסר שפורסם ברשת החברתית שלו.

טראמפ הדגיש כי "זה תמיד היה צריך להיות מאמץ קבוצתי, ועכשיו זה יהיה". לדבריו, המהלך "יאחד את העולם לקראת הרמוניה, ביטחון ושלום נצחי". ההצהרה משקפת שינוי במדיניות האמריקנית, המעבירה את האחריות לאבטחת נתיבי השיט הבינלאומיים למדינות התלויות בהם.

כזכור, כמה מדינות מאירופה פתחו בשיחות עם איראן בניסיון להבטיח מעבר בטוח לכלי השיט שלהן במצר הורמוז על רקע המלחמה. כך דיווח ה"פיינשל טיימס" בהתבסס על גורמים שתודרכו בנושא.

במקביל, עראמקו, חברת הנפט של סעודיה, הזהירה בשבוע שעבר מפני "השלכות קטסטרופליות" על שוקי הנפט בעולם, אם איראן תמשיך למנוע את מעבר הספינות במצר הורמוז. בינתיים, כשהמעבר הימי חסום, בסעודיה מנסים להעביר את הנפט בדרך עוקפת.

5
כל רגע של הססנות מחזק את האויב להשמיד כל בסיס איראן וחיזבאללה מיד
אמיר
4
הגיע הזמן לפעול ביד ברזל חייבים לחסל ולהשמיד לחלוטין את כל ראשי הטרור חמאס בעזה חיזבאללה בלבנון וכל בכיר איראני המעורב בתכנון פעולות טרור נגד ישראל כל מבנה פיקוד כל מחסן נשק כל מרכז תיאום בין אם בעזה בלבנון או במפקדות משמרות המהפכה והבסיג באיראן חייבים להיהרס ולהפוך לאפר מוחלט הפעולה חייבת להיות מיד
איתן
3
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע עם ישראל כולו מתאחד בתפילה ובאמירת תהילים למען הצלחת חיילי צה״ל והגנת מדינת ישראל מול משטר הרשע האיראני קוראים פרקי תהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ יאיר את דרכם יחזק את ידיהם וישמור עליהם מכל רע ויביא ישועה וניצחון במהרה לכל עם ישראל
דוד
2
מה נסגר עם ההכרזות הבומבסטיות האלה כל הזמן
אל יתהלל חוגר כמפתח
1
הבני יששכר כותב בידינו קבלת הקדמונים עיין בתיקוני זהר (נא.) וברעיא מהימנא (ח"ג רמט.) אשר לעתיד במהרה בימינו מלחמת עמלק ומחייתו יהיה בערב חג הפסח הרי שלך לפניך ההתחלה ביום הפורים והסיום והגמר בערב פסח הן המה תש"ך שעות מנין ג' פעמים עמל"ק לבטל שיעור קומת הקליפה מכל וכל במחשבה דבור ומעשה
מזרחי

