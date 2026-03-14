נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הצהרה חריגה, בה הביע בקשה לכל המדינות המעבירות נפט דרך מצר הורמוז להצטרף למערכה נגד איראן.

בראשית ההודעה שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו הכריז הנשיא כי "ארצות הברית של אמריקה ניצחה והשמידה לחלוטין את איראן, הן מבחינה צבאית, כלכלית ובכל דרך אחרת".

לדברי טראמפ, מדינות העולם המקבלות נפט דרך מצר הורמוז "חייבות לדאוג למעבר הזה", כאשר ארצות הברית תסייע להן בכך. "ארה"ב גם תתאם עם מדינות אלה כדי שהכל יעבור במהירות, בצורה חלקה וטובה", הבהיר הנשיא במסר שפורסם ברשת החברתית שלו.

טראמפ הדגיש כי "זה תמיד היה צריך להיות מאמץ קבוצתי, ועכשיו זה יהיה". לדבריו, המהלך "יאחד את העולם לקראת הרמוניה, ביטחון ושלום נצחי". ההצהרה משקפת שינוי במדיניות האמריקנית, המעבירה את האחריות לאבטחת נתיבי השיט הבינלאומיים למדינות התלויות בהם.

כזכור, כמה מדינות מאירופה פתחו בשיחות עם איראן בניסיון להבטיח מעבר בטוח לכלי השיט שלהן במצר הורמוז על רקע המלחמה. כך דיווח ה"פיינשל טיימס" בהתבסס על גורמים שתודרכו בנושא.

במקביל, עראמקו, חברת הנפט של סעודיה, הזהירה בשבוע שעבר מפני "השלכות קטסטרופליות" על שוקי הנפט בעולם, אם איראן תמשיך למנוע את מעבר הספינות במצר הורמוז. בינתיים, כשהמעבר הימי חסום, בסעודיה מנסים להעביר את הנפט בדרך עוקפת.