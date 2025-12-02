במעמד רב רושם והוד, ובהשתתפות אלפי חסידי באבוב התקיימה השבוע מעמד ההכתרה של הגאון רבי יחזקאל לישפיץ, חתן האדמו"ר מבאבוב, לדומ"ץ החסידות בעיר לינדן שבארה"ב

המעמד הנשגב, שהתקיים בראשות האדמו"ר, הביא לידי ביטוי את ההתפתחות המפוארת של החסידות בעיר.

במהלך המעמד המרומם, נשאו דברים חשובי רבני הקהילה ומורי ההוראה של החסידות.

גולת הכותרת במעמד הייתה כאשר האדמו"ר מבאבוב חתם על כתב ההכתרה של הדומ"ץ החדש. לאחר מכן, הקריא הרבי בקול נרגש את נוסח הכתב המעטיר.

בהמשך נשא הרבי את משא הקודש, כשבסיום דבריו האציל ברכתו על חתנו הדומ"ץ שיזכה להאיר את הקהילה כולה באור התורה ויראה, ושתשרה שכינה במעשה ידיו.

בסיום המעמד המרגש, עברו כלל בני הקהילה לברך בברכת מזל טוב להאדמו"ר ולדיין החדש שיאריך ימים על ממלכתו, ויזכה להנהיג את עדת צאן מרעיתו.

יש לציין כי קהילת באבוב בלינדן זכתה להתפתח בשנים האחרונות באופן יוצא מן הכלל, והיא מונה כבר מאות משפחות מהחסידות.