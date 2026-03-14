כיכר השבת

שראל סופר בסינגל קצבי חדש: “מדויק ולא בערך” 

הזמר שראל סופר בסינגל חדש שאת מילותיו כתבו הרב ראובן אלבז והיוצרת הדר רג’ה, כאשר הלחן נכתב על ידי שראל סופר עצמו. הפקה מוזיקלית: ראובן חיון (סינגלים וקליפים)

הזמר שראל סופר ממשיך לבסס את מקומו בעולם המוזיקה היהודית ומשיק סינגל חדש וקצבי בשם “מדויק ולא בערך” - שיר אמוני עם מסר מחזק של תקווה וגאולה גם בזמנים מורכבים.

את מילות השיר כתבו הרב ראובן אלבז והדר רג’ה, כאשר הלחן נכתב על ידי שראל סופר עצמו.

השיר מביא מסר ברור של אמונה גם כשהמציאות נראית הפוכה, ומזכיר שהאור יכול לצאת דווקא מתוך החושך. המילים מדברות על החזקת התקווה, תפילה לגאולה והאמונה שבסופו של דבר הכול מסתדר - “מדויק ולא בערך”.

בפזמון החזק שר סופר על המהפך שמגיע דווקא מתוך הקושי:

“גם כשהכול הולך מהמציאות הפוך, עוד הכול יתהפך כאן לטובה” – מסר שמתחבר היטב לתקופה הנוכחית ולתחושת הציפייה לגאולה ולימים טובים יותר.

קרדיטים:

מילים: הרב ראובן אלבז, הדר רג׳ה

לחן: שראל סופר

עיבוד והפקה מוזיקלית: ראובן חיון

6
שיר פצצה כמו תמיד אבל שראל תן משהו מזרחי
נהוראי
5
וואוווו איזה חדשנות
דוד
4
שיר חזקק
יוסף
3
שיר עמוק וקצבי מהממם
מוריה
2
אתה תותח
משה
1
הלהיט הבא
שלמה

||
1

|

|
||
6

||
1
||
6
||
22
||
2

