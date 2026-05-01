סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, חשף השבוע הצצה נדירה לסגנון הניהול הלא שגרתי שלו, במהלך שיחה פומבית עם מנכ"ל Stripe פטריק קוליסון. לדבריו, הוא שולח מדי יום הודעות קצרות למאות עובדים - לעיתים בהיקף שמגיע לעשרות אלפי הודעות בשנה - בניסיון לשמור על "דופק" ארגוני מתמיד.

לדברי אלטמן, מדובר בהודעות קצרות וישירות, לרוב בנות משפט או שניים בלבד, הנשלחות דרך מגוון פלטפורמות, כולל מערכת התקשורת הארגונית סלאק (Slack) והודעות פרטיות. "זה נותן לי הקשר בצורה מפוזרת אך משמעותית", הסביר, והדגיש כי הוא עצמו כותב את ההודעות - ללא שימוש בכלי אוטומציה או בינה מלאכותית.

למרות היקף המעורבות, אלטמן טוען כי אינו מנהל "מיקרו-ניהול". להפך - הוא מאמין בגיוס אנשים מוכשרים, הצבת יעד כללי, ומתן חופש פעולה רחב. עם זאת, הוא מודה בקשר מורכב לכלי העבודה עצמם: "כמו רבים אחרים, אני שונא Slack - אבל לא יכול לדמיין לחזור לאימיילים".

מעבר לשגרת העבודה, אלטמן התייחס גם לשלב הבא בהתפתחות OpenAI, אותו כינה "העידן השלישי". לדבריו, החברה כבר עברה משלב של מעבדת מחקר לשלב של חברת מוצר צרכני - וכעת היא ניצבת בפני טרנספורמציה נוספת: הפיכה לתשתית עולמית רחבת היקף לחישוב מבוסס טוקנים.

"המעבר בין השלבים הקודמים דרש ממני לשנות את סגנון הניהול שלי", אמר. "ניהול מעבדת מחקר שונה לחלוטין מניהול חברת מוצר. ואני חושד שהשלב הבא יהיה שונה עוד יותר".

באופן יוצא דופן, אלטמן אף הודה כי אינו בטוח שהוא האדם המתאים להוביל את החברה בשלב הבא. הוא ציין כי ייתכן שיידרש לגייס הנהגה נוספת, לשנות את דרכי הפעולה שלו - או אפילו לפתח מערכת בינה מלאכותית שתסייע בניהול.

הדברים נאמרים על רקע ביקורת גוברת כלפי אלטמן. תחקיר שפורסם לאחרונה במגזין The New Yorker העלה שאלות לגבי סגנון הנהגתו ואמינותו, ובמקביל נשמעו קולות בתעשייה המטילים ספק בעומק הבנתו הטכנית.

למרות זאת, הופעתו באירוע - אליו הגיע כמחליף של נשיא OpenAI גרג ברוקמן ברגע האחרון - התקבלה על ידי הנוכחים ככנה ופתוחה יחסית. חלק מהמשתתפים תיארו את דבריו כבלתי שגרתיים בנוף של מנהלים בכירים, במיוחד על רקע נכונותו להודות בחוסר ודאות.