עמירן דביר וסאבלימינל בשיר ווקאלי חדש: "ימים טובים באים"

סאבלימינל מספר: יש לי חיבור אישי ומוזיקלי מצויין עם עמירן מאז שהתארחתי בתוכנית שלו לשיחת נפש על האמונה, על הבית והמשפחה, על הזהות והעשייה שלי.

שרנו ביחד כשעמירן ניגן בפסנתר ושם ידענו שיום אחד נשחרר לעולם יצירה ביחד באופן רשמי.

אני שמח על שיתוף הפעולה ועל ההזדמנות להנגיש את היצירה ״ימים טובים באים״ שיר שכולו תפילה, לקהל שפחות נחשף למוזיקה שלי בד״כ.

מקווה שתיהנו.

חג עצמאות שמח, שיבואו עלינו ״ימים טובים״ של אחדות ניצחון ושמחה, אמן".

עמירן מספר: את קובי היקר (סאבלימינל) זכיתי לפגוש במסגרת התוכנית ״בסלון של עמירן״ (ערוץ הידברות), לאחר השיחה המיוחדת איתו שמחתי לראות את מה שחשבתי עוד קודם, המילים שהוא חושב, מאמין וכותב, המסרים החשובים אותם הוא שר ומבטא מהלב בפרייזינג מושלם, שלא לדבר על הפרפקציוניסטיות בעבודתו.

אם עד לאותו רגע היה לי חלום לשתף איתו פעולה, היא התחזקה מאד לאחר ההיכרות איתו באותה התוכנית.

כך נוצר שיתוף הפעולה הכיפי והמיוחד בשיר ״ימים טובים באים״.

בחרנו לעשות את השיר בשתי גרסאות, אחת רגילה ואחת וואקלית כדי לכבד את מי שמקפיד לשמוע רק ווקאלי בימי ״ספירת העומר״ ו״בין המצרים״.

המילים והלחן כמו ההפקה המוזיקלית, של קובי שמעוני (סאבלימינל)

על המיקס הופקד רון תיכון המוכשר (שזכה לאחרונה בפרס ה״גראמי״ היוקרתי במסגרת עבודתו של האלבום האחרון של הזמר העולמי YUNGBLUD).

לכבוד יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, מקדישים אנחנו את השיר המיוחד הזה באהבה לכל עם ישראל באשר הוא, כל אחד ומקומו, מנהגיו ודעותיו".