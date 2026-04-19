הזמר והיוצר נחמן בוימל משיק היום מחרוזת חדשה ומרגשת בשם “ר' שייעלס' ניגונים”, מחרוזת המאגדת את מיטב הניגונים לע"נ ר' ישעיה בר משה מקרעסטיר.
השיר מוקדש לדמותו הקדושה של הצדיק ר' ישעיה בר משה מקרעסטיר, הידוע כמסוגל לישועות ולסיוע בכל עת.
בוימל, שנושע בעצמו בזכות תפילה והתקשרות לצדיק, בחר לבטא את תחושת ההכרת הטוב במחרוזת מיוחדת מלאה רגש ואמונה.
קרדיטים:
הפקה ועיבוד: אלי שפריי
חברי מקהלה: מנחם ברנשטיין, אלי שפריי, מרדכי אביטן, מרדכי הרטמן
בס: שייקה קירשנבוים
ביצוע במקור:
א. מיר זענען דא / לחן: נחמן בוימל
ב. ר' שייע בר משה / לחן: שמשי ניימן
ג. ר' שייעלהס תנועה / לחן: אלי שפריי
ד. מפתח פון פרנסה / לחן: אהרן אוסטרליץ
ה. פון קרעסטיר / לחן להקת זושא
ו. זכותו יגן עלינו / לחן ג'ואי ניוקם
