זה כבר הפך למסורת: כמידי שנה, מגיש מוישי רוט אלבום חדש ומשובח בסדרת "הכל קול" - 'אלבום EP' של גדולי הזמר החסידי, עם מיטב לחניו הידועים של המלחין המפורסם ר' חזקי וייס, בהפקה ווקאלית משובחת ומהודקת היטב. על העיבודים: מורדי ויינשטיין ויונתן שטרן.
גם הפעם מתארחים מיטב אגדות המוסיקה החסידית: אברהם פריד, ליפא שמעלצר, יידל ורדיגר, מיילך ברונשטיין, שייע גרוס, מיילך קאהן, ומקהלת רוממו, שמקבלים עטיפה מחודשת, אותנטית ונקייה, ועיבודים ווקאליים מורכבים ועשירים ללחנים הידועים שהפכו נכסי צאן ברזל במוסיקה היהודית.
קרדיטים:
הפקה וניהול אמנותי: מוישי רוט
לחן: ר' חזקי וייס
עיבוד ווקאלי: מורדי ויינשטיין
0 תגובות