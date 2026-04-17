25 שנה של הרמוניה: לב טהור חוזרים עם פרויקט ווקאלי חגיגי

בתחילת שנות האלפיים, כשמוזיקה ווקאלית יהודית עוד נחשבה לניסוי נישתי, שלושה חברים שינו בשקט את חוקי המשחק. להקת "לב טהור" עם אלי שוובל, ארי צוקיר וגדי פוקס לא רק שרו בהרמוניה; הם יצרו סאונד שהגדיר ז'אנר שלם.

כעת, למעלה מעשרים וחמש שנה מאוחר יותר, עם שלושה אלבומי אולפן ושני אלבומי אקאפלה פורצי דרך, לב טהור מציינים את אבן הדרך הזו בדרך היחידה שהם מכירים: יצירה מחדש של הקטלוג שלהם. הלהיטים הגדולים ביותר של הלהקה נולדים מחדש בסגנון הווקאלי הייחודי שלהם, חלקם בפעם הראשונה בגרסה כזו, לצד נבחרת של הכוכבים הגדולים במוזיקה היהודית.

המומנטום כבר כאן. בשנה שעברה שחררו לב טהור את "גאולה", סינגל מקורי עם מרדכי שפירא, שיצא הן בהפקה מלאה והן בגרסה ווקאלית. זו הייתה הצהרת כוונות, שילוב של נוסטלגיה ואבולוציה, שהזכירה למאזינים למה הכימיה של הלהקה הזו עדיין מרגשת כל כך.

כעת, בדיוק לימי ספירת העומר, הלהקה משיקה את החלק הראשון של אלבום האקפלה ל-2026, כשהחלק השני מתוכנן לצאת במהלך ימי בין המצרים בקיץ הקרוב.

הסינגל הראשון: "ובנה" (מתוך האלבום LT4), באירוח של מרדכי שפירא. עבור שפירא, מדובר בסגירת מעגל אישית, הוא גדל על השיר הזה, ושנים לאחר מכן מצא את עצמו מבצע אותו בלייב לצד שוובל באירוע בר מצווה. הרגע הזה מקבל כעת פרק חדש, כשלב טהור מעבדים את השיר מחדש בעיבוד ווקאלי מורכב וחשוף.

בשבועות הקרובים צפויות גרסאות נוספות ללהיטים האהובים, ביניהם: "Journey at Sea" עם אייבי רוטנברג, "רפאנו" עם עקב (EKEV), "מה יונה" עם אריה קונסטלר, "הללו" ו"הרחמן". כל רצועה היא לא סתם חידוש, אלא פרשנות מחודשת—הוכחה שגם אחרי רבע מאה, "לב טהור" לא רק מביטים לאחור, אלא מעצבים מחדש את העתיד של המוזיקה הווקאלית היהודית.