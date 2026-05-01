בהשתתפות רבנים ואישי ציבור צפו בטקס ה'תלביס' בשמחת בר המצווה לבן איש העשייה ונכד הרבנים של עדת תימן קהל המונים, ובראשם רבנים ואישי ציבור, נהרו השבוע לחגוג את שמחת בר המצווה לבנו של איש העשייה והחסד, יעקב זכריהו | חתן בר המצווה הוא נכדם של הרבנים הגאונים רבי שלמה צדוק, רב השכונות הדרומיות בבני ברק, ורבי נתנאל זכריהו, רבה הראשי של קהילת עדן | במהלך השמחה נערך טקס ה'תלביס' המסורתי כמנהג עדת תימן, שהוסיף נופך של שמחה יהודית שורשית למעמד | הצלם שוקי לרר תיעד את נהירת ההמונים ומגיש גלריה מרהיבה מהשמחה (חרדים)

איציק אוחנה כיכר השבת | 14:32