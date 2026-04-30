הר מירון ( צילום: Matanya Tausig/Flash90 )

הפסגה הגבוהה - ששוטחה

הר מירון הוא ההר הגבוה ביותר בשטח ארץ ישראל שממערב לנהר הירדן והרביעי בגובהו בישראל כולה. גובהו המקורי של הר מירון הוא 1208 מטר מעל פני הים, אבל פסגת ההר הונמכה בארבעה מטרים (!) על מנת לאפשר בניה של בסיס צבאי בפסגה, וכיום גובהו של ההר הוא 1204 מטר מעל פני הים. הר אחד - תריסר פסגות שמורת הר מירון היא שמורת הטבע הגדולה ביותר בצפון ישראל, כששטחה הוא כ-100,000 דונם. בנוסף להר מירון עצמו, כתריסר פסגות נוספות שגובהן מעל 1,000 מ' ובהן הר בר-יוחאי (1,151 מ'), הר הילל (1071), הר נריה (1,023 מ') והר אדיר (1008 מ'). כל אלה נכללים בתחומי שמורת-הטבע הר מירון. המסלול המעגלי של "שביל הפסגה" מקיף את פסגת הר מירון הגבוהה. לאורך השביל ישנן נקודות תצפית מרהיבות שמהן ניתן להשקיף אל הרי הגליל העליון והלבנון, רמת הגולן והחרמון, מישור החוף וחלקים מהגליל התחתון. מספר המבקרים ומתפללים במקום על פי נתוני מכון המחקר של הכנסת, בכל שנה רגילה (שכבר שכחנו איך נראית) מגיעים מיליון ו-700,000 מבקרים ומתפללים לקבר הרשב"י במירון, מתוכם כ-400,000 במהלך 24 שעות בל"ג בעומר. זהו האתר השני בארץ מבחינת מספר המבקרים, אחרי הכותל המערבי. בנוסף לל"ג בעומר, שעל פי נתוני משרד התחבורה מהווה את האירוע התחבורתי הגדול ביותר בארץ, יש עוד 165 ימים, כגון ערבי ראש חודש, חול המועד, מוצאי שבתות, בהם מספר המבקרים באתר גדול, ומונה אלפים רבים.

הר מירון ( צילום: שטארסטוק )

משולש ברמודה הישראלי

במקביל לתיירות המתקיימת בהר מירון, ולעלייה לרגל בל"ג בעומר ישנם אנשים שבאים ללון לינת קמפינג בהר ובסביבתו, במקביל קיימת תופעה שבה אנשים בעיקר בעלי אורח חיים היפי או חסרי בית מתגוררים דרך קבע במערות, כוכים ואוהלים באזור הר מירון.

האזור ממוקם בלב יער, עם עצים, סבכות, ומערות שסובבים אותו, והשילוב של הדברים - מושך אליו אנשים שהרבה מהפעמים מחפשים להתנתק, ולעיתים מדובר גם באנשי שוליים שאינם בקשר רציף עם משפחתן. מה שהוביל למספר מקרים של בני אדם שנעלמו באזור הר מירון ולא אותרו שוב.

לכאורה, קשה להאמין שאפשר פשוט להיעלם בישראל. מדינה קטנה, מרושתת מצלמות, עם כוחות חיפוש מתקדמים ותקשורת מיידית. אבל בשנים האחרונות הולכת ומתחזקת תופעה מטרידה, באיזור שנמצא בין הר מירון לצפת - איזור שקיבל את הכינוי הלא רשמי: "משולש ברמודה הישראלי".

בין הנעדרים: מוישי קליינרמן, משה אליעזר אילוביץ וחביב בן אבו. המשטרה מבצעת מעת לעת חיפושים בהר ובסביבתו, וכן פנתה לעולים והמטיילים בהר לסייע בחיפושים. בינואר 2023 נמצאו בהר עצמות אדם, אך דווח כי אינן שייכות לאחד משלושת הנעדרים הידועים בהר מירון.

החיפושים באזור מירון ( צילום: דוברות יכ"ל )

מערות הנטיפים הסודיות

מגוון הסלעים שבהר מירון וכמות המשקעים הגבוהה שיורדת באזור גורמת לעיצוב סלעי הגיר ומפתחת נוף של טרשים, מערות קרסטיות, בורות קרסטיים ובולענים. אלה האחרונים מכונים בפי תושביו הדרוזים של הר מירון בשם הוטה.

בהר מירון נתגלו כמה וכמה הוטות כאלו, בינהם ידועים במיוחד הוטת ג'רמק (על שם כפר נטוש קרוב) בעומק 157 מטר והוטה 6 המגיעה ל 130 מטר במספר מדרגות, מחילות צדדיות ואולמות נטיפים בגבהים שונים. החברה להגנת הטבע הציבה סוגרים על הוטות הר מירון על מנת להגן על אוכלוסית העטלפים השוכנת בהם.

המערה הגדולה שבהר, מערת הוטה ג'רמק - היא המערה השנייה בעומקה בישראל (הראשונה היא מערת רהב בעומק של 187 מ').

הוטה ג'רמק היא בור קרסטי בעומק כולל של 157 מ' אשר בשל היותה מערה אנכית הגישה אליה אפשרית רק בעזרת חבלים ובידע מקצועי רב בטכניקת החבל הבודד (SRT) וטכניקות מערנות מקצועיות.

המערה הינה השניה העמוקה במערות ישראל ומהיפות שבהן. קיימים בה נטיפים, זקיפים, הלקטיטים, אלמוגי מערות, פניני מערות ועוד תופעות קרסטיות, אך היא אסורה לגלישה עם חבלים! המערה בוצית ורטובה כל השנה. באחד החדרים העמוקים במערה קיימת נביעה עם ספיקת מים גבוהה.

הכניסה למערת הוטה 6 ( צילום מסך מיוטיוב )

המערה הנסתרת מתחת לציון

חבר הכנסת ישראל אייכלר, סיפר בעבר על חוויה שעבר אביו הרב מנשה אייכלר ז"ל לפני שנים רבות במירון. לדבריו, בעת שהאב ביקר בהר יחד עם ההמונים, ניגש אליו אחד מאנשי מירון הוותיקים דאז, בשם מאיר ויזמן ז"ל, והציע לו לרדת יחד עמו אל מערה נסתרת מתחת לציון הרשב"י.

השניים ירדו לתוך בור עמוק בעזרת חבל – ייתכן שהיו שם גם גורמים נוספים כמו שוטר או דרוזי שסייעו, אך פרטים אלה אינם ברורים. אותו בור, כך צוין, ממוקם כיום במקום שבו פועלת הכנסת האורחים המרכזית של מירון. בתחתית הבור התגלה פתח למערה תת-קרקעית, ואליה נכנס הרב מנשה אייכלר האב מצויד בפנס.

בתוך המערה, כך לפי הסיפור, נגלה לעיניו מראה יוצא דופן: אולם גדול, שונה בתכלית ממערה צרה, עם הד חוזר ומורגש, ורצפה מלאה בנחשים. אייכלר נבהל, מיהר לצאת בחזרה דרך החבל וסיפר כי הסיפורים על נחשים סביב הציון של רבי שמעון – נכונים בהחלט.

לפי חלק מהשמועות, כיום הפתח למערה עדיין קיים, אך חסום בסורגים, ואינו פתוח לציבור. ישנו מסדרון שמוביל אליו, המכונה "המערה למטה", ובו דולק נר תמיד. בעבר, לפי עדותו של אייכלר, המקום היה נגיש, אך כיום הוא סגור למבקרים – ורק מקובלים מעטים זוכים לגשת אליו, אם בכלל.

בעניין הנחשים שבהר, מעניין לציין את דברי הגמרא במסכת בבא מציעא (דף פה עמוד א) אודות פטירת רבי יוסי ברבי אלעזר (נכדו של רשב"י), שכאשר חפצו לטמון את רבי יוסי במערת אביו (רבי אלעזר ברבי שמעון), גילו נחש בפתח המערה.

הגמרא מספרת שהמלווים דרשו מהנחש שיפתח את פיו "ויכנס בן אצל אביו" ולא פתח. באותם הרגעים "העם היו סבורים לומר, שזה גדול מזה", אז יצאה בת קול ואמרה: "לא מפני שזה גדול מזה. אלא, זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערה".

ציון הרשב"י ( צילום: שמואל לוי )

קברים צדיקים בהר

מלבד קברו של התנאי האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, סביבות המערה וההר עצמו מלאים בקברי תנאים ואמוראים.

בפתח המערה קבורים רבי יוסי ברבי אלעזר ורבי יצחק, ובמערת הכוכין בפתח המתחם קבור רב אדא סבא.

בהר עצמו קבורים: הנביא הושע בן בארי, תלמידי רשב"י, רבי יוחנן הסנדלר, הלל הזקן, אשת הלל הזקן, בני הלל הזקן, שמאי הזקן, אשת שמאי הזקן, בית הלל ובית שמאי, רב המנונא סבא, רבי טרפון, רבי יוסי בן קיסמא, רבי יהודה בן בתירא (הראשון), רבי יהודה בן בתירא השני, רבי יוסי חטופא, אשת רבי יוסי חטופא, תלמידי רבי יוסי חטופא, רבי בנימין בר יפת, ורבי אלעזר חסמא.

כיסא אליהו בהר מירון ( צילום: ויקיפדיה, נחלת הכלל )

כיסא אליהו בהר מירון

כמה מאות מטרים דרומית מערבית לציון הרשב"י במירון נמצא הסלע הגדול "כסא אליהו". הסלע מתנשא מעל סביבתו וצורתו מזכירה כסא שהיושב עליו צופה ממרום על הרי הגליל.

על פי מסורת יהודי הגליל על סלע זה ישב אליהו הנביא ויבשר את הגאולה כמו שכתוב "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר", ובזוהר כבר מובא שמשיח יתגלה בארץ הגליל [יש כמה דעות היכן יתגלה צפת, טבריה או בארבל]. מהמקום נשקף נוף מרהיב על האיזור וכן רואים את כל מתחם ציון הרשב"י מלמעלה.