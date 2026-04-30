כך יראה המתווה בציון הרשב"י

10 מתחמים, סבבים של שעתיים והגבלת חוגגים: "קוראים לציבור לוותר על העלייה למירון השנה"

פרטים נוספים על המתווה המעודכן להילולת הרשב"י שאושר על ידי פיקוד העורף והמשטרה | חלוקה של היישוב ל-10 מתחמים והגבלת כמות המשתתפים ל-1,500 איש בשעה, בסבבים של שעתיים | בסך הכל, לאורך 25 שעות ההילולה, יורשו לעלות כ-37,500 איש, כאשר בכל רגע נתון לא ישהו בהר יותר מ-10,200 בני אדם - כולל תושבים ואנשי צוות | הפרטים המלאים (חדשות)

רבי אלימלך בידרמן בהדלקה ל"ג בעומר (צילום: דוב בער הכטמן)

משרד ירושלים ומסורת ישראל מציג היום (חמישי) פרטים נוספים על מתווה הילולת הרשב"י במירון אשר אושר על ידי פיקוד העורף וגובש בתיאום עם משטרת ישראל.

"המתווה תואם את הנחיית ראש הממשלה, ונועד להבטיח את קיום ההילולה באופן שמצמצם למינימום את סיכון חיי האדם", נמסר.

המתווה כולל אישור של 10 מתחמים שונים ברחבי מירון, אשר מחלוקים בין ציון הרשב"י, מתחם בני עקיבא, מושב מירון ומתחם ההילולה המורחב (89). חלק מהמתמחים מוגבלים בהתקהלות לפחות מ-1,500 איש בהתאם לגודל השטח ותנאי הרישוי.

מתווה העלייה למירון כולל סבבי עלייה של שעתיים, ובכל שעה יוכלו לעלות למירון 1,500 איש. מתווה זה משקלל גם מרחבי ביטחון של זמנים, משתתפים, תושבי מירון והסביבה, סדרנים ועובדי הפקה – והכל במטרה שבשום שלב מספר המשתתפים בהילולה לא יעלה על 10,200 איש.

סך המשתתפים הכללי בהילולה יעמוד על 37,500 איש (1,500 איש בשעה × 25 שעות), ואליהם יתווספו תושבי מירון והסביבה.

בהתאם למדיניות שנקבעה, המתווה יכלול מרחב ביטחון כולל של 25 אחוז בכל רגע נתון, בכדי להבטיח את ההיערכות המקסימלית לכל תרחיש.

משרד ירושלים ומסורת ישראל קורא לציבור לוותר בשנה זו על העלייה למירון, על אף הצער הרב שבדבר, ולאלו שיזכו לעלות - להיצמד לכל ההנחיות.

משרד ירושלים ומסורת ישראל קורא לכל הרשויות הרלוונטיות לשתף פעולה עם המתווה המוצע, שאושר על ידי פיקוד העורף, וגובש בתיאום עם משטרת ישראל, בכדי להבטיח את שלום הציבור.

משרד ירושלים ומסורת ישראל מזהיר כי ביטול מתווה זה יביא להגברת הסכנה לחיי אדם, בדומה למתווים שקרסו בשנים 2020, 2022, ו-2024.

אסון מירון עדיין צרוב לנו בבשר אסור לקחת סיכונים השנה מתפללים מהמרפסת רשב"י איתנו בכל מקום
אריה
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם קודם לכל המנהגים אם גדולי ישראל ופיקוד העורף אומרים שיש סכנה אז המצווה היא לשמוע בקולם ולא לעלות אפשר לפעול ישועות גם מהבית דרך לימוד התורה
פנחס
שעתיים?! מה אני אספיק בשעתיים? עד שאני מוצא חניה עד שאני נושם את האוויר של מירון כבר אומרים לי ללכת? זה עושה לי פלפיטציות ואם יהיה צבע אדום? איפה המקלט ב-10 מתחמים האלה? אני נשאר בבית עם מאוורר
דובל'ה
בטיחות מעל הכל בואו לא נשכח את ה45 השנה שומרים על החיים
סמואל
אם קורה ח״ו משהוא, מי לוקח את האחריות????
יונתן לוי

