בית המשפט שחרר היום (חמישי) למעצר בית את עשרת העצורים האחרונים מהפלג הירושלמי, שנעצרו בחשד למעורבות בפריצה האלימה לביתו של מפקד המשטרה הצבאית הראשי (קמצ"ר) באשקלון. הצעירים, תלמידי ישיבת "גרודנא" באשדוד, ירצו את מעצר הבית בתוך שטח הישיבה תחת פיקוח.

הפרשה החלה בתחילת השבוע, כאשר מאות מפגינים מהפלג הירושלמי הגיעו לאשקלון במטרה למחות על מעצר חברם לספסל הלימודים שנעצר בפתח הישיבה בהרצליה. המהלך, שהוגדר על ידי הפלג כ"תקדים מסוכן ושבירת כללים", הוביל להתארגנות מתוכננת שכללה אוטובוסים מאורגנים והגעה מתואמת לעיר הדרומית.

פעולות המחאה יצאו משליטה במהירות. על פי הנמסר, המפגינים פשטו על חצר ביתו של תת אלוף יובל יאמין, גרמו נזק כבד לרכוש ועוררו בהלה בקרב בני המשפחה שהסתגרו בתוך הבית. המשטרה עצרה במקום 12 חשודים, כאשר שני קטינים מביניהם שוחררו כבר למחרת. כזכור, ההפגנה התרחשה על רקע הוראתו של מנהיג הפלג, הגאון רבי עזריאל אוירבך, שהורה לחסידיו לצאת לרחובות בעקבות "חציית קווים אדומים ברדיפת עולם התורה". המפגינים טוענים כי המדינה מגבירה את קצב המעצרים של תלמידי ישיבות בניגוד להבנות קודמות.

"זה רק אירוע ראשון"

מקור בפלג הירושלמי חשף הבוקר את עומק התכנון מאחורי האירוע: "ההפגנה מול ביתו של מפקד המשטרה הצבאית לא הייתה מקרית. זה היה אירוע מתוכנן בקפידה על פי הוראת הדרגים הבכירים ביותר בפלג".

לדבריו, אין מדובר באירוע חד פעמי אלא בשינוי אסטרטגיה: "זה רק אירוע ראשון. אנחנו נערכים לעשות דברים קיצוניים שעדיין לא נעשו", הוסיף המקור. דבריו מעלים חששות כבדים בקרב גורמי הביטחון מפני הסלמה נוספת.

מחדל מודיעיני?

האירוע מעלה שאלות קשות על כשלון מודיעיני אפשרי. כיצד קורה שמאות אנשים מצליחים לעלות על מערך תחבורה מאורגן, לחצות את כבישי הדרום ולהתייצב בלב שכונת מגורים באשקלון, מבלי שאף גורם מודיעיני יזהה את התנועה החריגה?

ההפגנה הסוערת שנערכה השבוע מול ביתו של הקצין לא הייתה התארגנות ספונטנית של רגע, אלא מבצע לוגיסטי מתוכנן היטב, כזה שהיה אמור להדליק את כל הנורות האדומות במטה הארצי. אך בפועל, השוטרים נתפסו לא מוכנים וגילו את האירוע רק כשהמגפונים כבר רעמו מול הבית.

ביקורת על שתיקת הח"כים החרדיים

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, מתח ביקורת חריפה על ראשי הסיעות החרדיות שנמנעו מלגנות את האלימות. בהתייחסותו לאירוע, הסביר כהן כי הם היו צריכים להיות הראשונים לגנות ולהתנער מהאירוע, כדי שהאזרח הלא חרדי יבין שמדובר בפלג קיצוני במגזר וכי המגזר רובו ככולו מתנגד לאלימות מסוג זה.

"השתיקה שלהם מזיקה לציבור החרדי כולו. הגיע הזמן שהם יפסיקו לפחד מהקיצוניים וידאגו לציבור שבחר בהם", הבהיר כהן בראיון ל'חדשות 12'.

על פי החלטת בית המשפט, העשרה החשודים ירצו את מעצר הבית בתוך שטח ישיבת "גרודנא" באשדוד, תחת פיקוח. המשטרה ממשיכה בחקירת הפרשה ובוחנת את מלוא נסיבות האירוע.

יצוין כי בימים האחרונים התקיימו הפגנות נוספות של הפלג הירושלמי בירושלים, במהלכן חסמו מפגינים את הכניסה לעיר ופרצו בשירה אדירה של דבקות, בעוד מכת"זית משטרתית ניצבה מאחוריהם.