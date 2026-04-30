המונח "בג"ץ" בתוך הבית החרדי הממוצע אינו מייצג עוד מוסד משפטי נייטרלי, אלא סדין אדום המעורר תחושת זעם קיומית. זהו לא רק מאבק על חוק כזה או אחר, אלא ביטוי לקרע עמוק.

התסכול המצטבר בקרב המפלגות החרדיות ונציגיהן אינו תופעה חדשה של "בוקר אחד", אלא תוצאה של כרסום איטי, עקבי וכואב במעמד עולם התורה. עבור האיש ברחוב בבני ברק, בירושלים או באלעד, שופטי בית המשפט העליון נתפסים כשחקנים פוליטיים בשירות השמאל והפרוגרס. זה התחיל בשקט, בפסיקות טכניות לכאורה על תקציבים, אבל הפך מהר מאוד לשורה של החלטות כלכליות שהשפיעו על חיי היומיום של המשפחות החרדיות. האמון, שגם כך היה רעוע, התחלף בתחושת נרדפות עמוקה. רעידת האדמה של "חוק טל" - תחילת הסוף ההיסטוריונים המשפטיים יסמנו את שנת 2012 כרגע שבו הכל השתנה. עד אז, למרות חיכוכי עבר, היה קיים סטטוס-קוו שברירי שאפשר לעולם התורה לצמוח לצד המדינה. ואז הגיעה פסיקת בג"ץ שקבעה כי "חוק טל", אותו הסדר היסטורי שהסמיך את שר הביטחון לדחות את שירותם של תלמידי הישיבות, אינו חוקתי, ולכן הכנסת לא תוכל להאריכו באותה מתכונת. עבור הציבור החרדי, זו הייתה הכרזת מלחמה חזיתית על ציפור הנפש. ההחלטה ההיא יצרה פלונטר פוליטי שאינו נפתר עד היום, 14 שנים לאחר מכן. היא הבהירה לנציגים החרדים שבית המשפט אינו מוכן לקבל את הערך של "תורתו אומנותו" כערך עליון הגובר על ערכים דמוקרטיים ליברליים. מאז, כל ניסיון חקיקה חדש נתקל בחומת זכוכית של השופטים, מה שהוביל לתחושת "מרדף" בלתי פוסק אחרי פתרונות זמניים שמתנפצים שוב ושוב. פסילת המלגות והבטחת ההכנסה אם הגיוס נתפס כפגיעה ברוח, הרי שהפסיקות הכלכליות נתפסו כפגיעה פיזית בלחם ובחלב של התינוקות. עוד ב-2011, החל בג"ץ לסמן את התקציבים המיועדים לאברכים. הסעיף בחוק התקציב שהעניק מלגת לימודים צנועה לאברכים למשך חמש שנים נפסל באבחת חרב משפטית. הנימוק? "פגיעה בשוויון" מול סטודנטים חילונים. המקרה הזה לא היה בודד. שנים ספורות קודם לכן נפסלה קצבת הבטחת הכנסה לאברכים על רקע דומה. הפסיקות הללו יצרו בציבור החרדי תודעה של נרדפות כלכלית. "הסטודנט מקבל מלגות, המגזר הערבי מקבל תקציבי עתק, אבל כשזה מגיע לאברך שמוסר נפש על לימוד התורה - פתאום השוויון הופך למקודש", אומרים בכירי המפלגות החרדיות. המרמור הזה אינו רק על הכסף עצמו, אלא על העובדה שבית המשפט בוחר שוב ושוב בפרשנות שמצרה את צעדיו של הציבור החרדי.

המלחמה על עצמאות מוסדות הדת

כדי להבין את עוצמת הפיצוץ של 2026, חייבים לחזור אל השורשים של המשבר. המשפטן ד"ר חיים זיכרמן מצביע על כך שהקרע אינו "תאונה", אלא משבר כרוני שנמשך עשורים. פסיקות בג"ץ השפיעו לא רק על שינוי הסטטוס קוו השברירי, אלא אף החלישו באופן עקבי את המוסדות הממלכתיים הדתיים.

אחת הנקודות המכאיבות ביותר היא הפגיעה בבתי הדין הרבניים. מדובר במוסדות שהיו קיימים עוד לפני הקמת המדינה, אך עובדה זו לא מנעה מבג"ץ להכפיפם למרותו במישור הענייני. בית המשפט קבע כי אין לבתי הדין סמכות לשבת כבוררים בעניינים ממוניים, וכך קטע מסורת ארוכת שנים

לכך הצטרפו פסקי דין שהחלישו את כוחם של הרבנות הראשית ורבני הערים, תוך התערבות במהות הנימוקים להענקת תעודת כשרות והרכב המועצות הדתיות. ברחוב החרדי, המהלך הזה נתפס כניסיון מתוכנן לפרק את המבנה הדתי המסורתי ולהחליפו במודל ליברלי-חילוני.

הגלגל הפוליטי נעצר בבג"ץ

במשך עשרות שנים, הפוליטיקה הישראלית הייתה עבור המפלגות החרדיות סוג של "מגרש ביתי". היכולת לתמרן בין קואליציות הפכה לאמנות. אך בתוך המשולש השלטוני, הרשות השופטת נותרה הזירה השלטונית היחידה שעליה לא הצליח הכוח החרדי הפוליטי להשפיע.

התסכול נובע מהעובדה שהמשברים הפוליטיים הם ברי הפיכה – הגלגל תמיד מסתובב. אולם, פסיקת בית המשפט היא לרוב בלתי הפיכה.

במקרים בודדים בלבד הצליחו החרדים לבלום את פסיקות בג"ץ באמצעות חקיקה עוקפת, כמו במקרה של "חוק הבשר" מ-1994, שנחקק בעקבות התרת ייבוא בשר טרף. אך מאז, היכולת לייצר "חקיקה עוקפת בג"ץ" הצטמצמה, והותירה את הנציגים החרדים חסרי אונים אל מול מה שהם מכנים "דיקטטורה שיפוטית".

בג"ץ הפך למקום שבו ה"קסם הפוליטי" שלהם מפסיק לעבוד.

זעקת המיליון - כשהרחוב החרדי יצא למלחמה

המתח הזה לא נשאר רק באולמות הדיונים; הוא התפרץ שוב ושוב אל הכבישים. בשנת 1999, תחת נשיאותו של אהרן ברק, יצאו חצי מיליון חרדים להפגנת ענק בירושלים כנגד התנהלות בג"ץ. עוצמתה של העצרת הייתה בליכוד השורות נגד מי שמבקשים להצר את צעדיהם.

נקודת רתיחה נוספת התפרצה ב-2010 סביב "פרשת עמנואל". עתירה נגד הפרדה עדתית בבית הספר של חסידות סלונים הובילה לצו דרמטי של בג"ץ למיזוג המגמות. החרדים ראו בכך התערבות בוטה ב"ציפור הנפש" – חינוך הילדים. גם מי שלא הסכים עם ההפרדה, התאחד סביב העיקרון שהמדינה אינה רשאית להתערב בעשייה החינוכית החרדית. הפגנה שלישית התרחשה ב-2014 בעקבות ביטול חוק טל, והפגנה נוספת התקיימה לפני מספר חודשים, כשהיא מעלה לכותרות את שיאו של המשבר הנוכחי.

הרגעים שבהם בג"ץ דווקא הגן על החרדים

דווקא בתוך ים הלהבות, היו רגעים שבהם נבואתו של אהרן ברק לח"כ גפני – כי ביום מן הימים בג"ץ יהיה המבצר שיגן עליכם - הפכה למציאות. כשהחרדים שהו באופוזיציה, הם גילו שבית המשפט יכול להיות הבלם האחרון מול דורסנות ממשלתית.

הדוגמה הבולטת היא גזירת המעונות של אביגדור ליברמן בממשלה הקודמת בשנת 2022. ליברמן ביקש לשלול סבסוד ממשפחות אברכים לאלתר, אך עתירה לבג"ץ עצרה זאת וקבעה תקופת הסתגלות, מה שהוביל לביטול המהלך בפועל. כך היה גם ברפורמת "הסלולר הכשר" של יועז הנדל, שם בג"ץ הוציא צו ביניים שמשעה את ההחלטה. באותם רגעים, דרעי שיבח את "הצדק והיושר" של השופטים. זהו הפרדוקס החרדי: נלחמים בבג"ץ בבוקר, ומטפסים במדרגותיו לבקש סעד בערב.

כמעט בכל נקודת חיכוך, פסיקת בג"ץ תהיה "הצד הנגדי" לעמדה החרדית. הפלורליזם של בג"ץ נתפס כחד-צדדי, כזה שאינו כולל את זכותו של המיעוט החרדי לשמר את אורחות חייו. התחושה היא שבית המשפט הפך ל"מחנך" המנסה לכפות ערכים זרים בדרכים משפטיות.

מה באמת מניע את שופטי העליון?

מאחורי כל פסק דין יבש וכל דיון סוער באולם הממוזג בירושלים, מסתתרת פילוסופיה שלמה. אלו שמנסים לפענח את הקו הנוקשה של בג"ץ כלפי המגזר החרדי, לא מסתפקים בתירוץ של "רדיפה" גרידא.

הניתוח המעמיק, שמובל בין היתר על ידי ד"ר חיים זיכרמן, מציע שלושה טעמים מרכזיים שמסבירים מדוע בג"ץ בחר להפוך לזירה המרכזית שבה נבלם הכוח החרדי.

הבלם האחרון של ה"דיל הפוליטי"

ההסבר הראשון רואה בבית המשפט סוג של "משמר גבול" דמוקרטי. המפלגות החרדיות, המהוות לשון מאזניים קואליציונית נצחית, פיתחו מיומנות של קבוצת אינטרס עוצמתית. הן מסוגלות להעביר כמעט כל החלטה בכנסת ובממשלה, גם אם היא מייצגת קבוצת מיעוט.

כך למשל, הסדר דחיית השירות הצבאי משקף הבנות פוליטיות עתיקות מימי קום המדינה, שכל ממשלות ישראל כיבדו. אולם, בג"ץ בחר "לשבור את הכלים". בעיני המבקרים, התערבותו של בג"ץ היא עקיפה בוטה של התרבות הדמוקרטית-הסדרית בישראל. במקום לאפשר לפוליטיקה לפתור סכסוכים בהסכמות, בג"ץ כופה סדר יום חברתי חדש על המערכת כולה.

המלחמה על "הציבור הנאור"

הטעם השני נוגע בליבת ההתנגשות התרבותית. על פי השקפה זו, בית המשפט אינו רק מפרש חוקים, אלא סוכן של אידיאולוגיה ליברלית המבקשת לשנות את הסטטוס-קוו. בג"ץ משתמש בכוחו הייחודי כדי להשליט את ערכי "הציבור הנאור" על המרחב הציבורי הישראלי – גם אם רוב העם, ובטח שהציבור החרדי, אינו תומך בערכים אלו. בעיני החרדים, מדובר בניסיון לעצב מחדש את פניה של היהדות והמדינה דרך פסיקות שיפוטיות, תוך התעלמות מוחלטת מהמסורת ומההסכמים ההיסטוריים.

שופט כמנהיג רוחני

ההסבר השלישי מרחיק לכת עוד יותר וטוען שהקו הנוקשה אינו מכוון "דווקא" נגד החרדים, אלא הוא תולדה של המהפכה האקטיביסטית שהנהיגו הנשיאים מאיר שמגר ואהרן ברק. בעידן הזה, בית המשפט ניכס לעצמו תפקיד חדש ונועז: "המנהיג הרוחני" של מדינת ישראל.

על פי תפיסה זו, תפקידו של השופט אינו רק להכריע בסכסוך בין ראובן לשמעון, אלא להיות הפוסק האחרון בקונפליקטים התרבותיים והאידיאולוגיים העמוקים ביותר של החברה הישראלית. במציאות שבה המערכת הפוליטית משותקת, בג"ץ נכנס לוואקום הזה כמצפן המוסרי של המדינה. הבעיה מתחילה כשהמצפן הזה מצביע לכיוון הפוך לחלוטין מזה של עולם התורה – מה שהופך כל פסק דין להתנגשות בין שתי הנהגות רוחניות המתחרות על עתיד המדינה.

2026 - הכיס ככלי נשק והמכה של סעיף 46

הגענו לנקודת הרתיחה הנוכחית. המערכה הכלכלית עברה לצינור החמצן המרכזי: התרומות. כוונת היועמ"שית לשלול זיכויי מס ("סעיף 46") מתורמים לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס נתפסת כניסיון "לייבש" את עולם התורה סופית. ח"כ גפני הגדיר זאת כ"הכרזת מלחמה גלויה" ו"רדיפה אובססיבית".

לאחר ששללו את המעונות, הארנונה והתחבורה, הפגיעה בתורמים היא שינוי כללי המשחק. המערכת הממשלתית מצפה שהלחץ הכלכלי יהווה מנוף לגיוס, אך בפועל הוא מייצר התבצרות. האמון התרסק לחלוטין משום שהציבור החרדי מרגיש שהכללים משתנים כדי להבטיח תוצאה אחת: חנק כלכלי של מי שמסרב ליישר קו עם תפיסת המדינה.

אל תוך הערפל: האם ישראל בדרך לפיצול סופי?

השאלה שכבר אי אפשר להתעלם ממנה ב-2026 היא "איך חיים כאן יחד". משבר האמון המוחלט אינו ויכוח אקדמי; הוא מאבק טריטוריאלי על נשמת המדינה. ככל שבג"ץ מהדק את ה"מצור הכלכלי", כך הציבור החרדי מאיץ את הקמתן של מערכות אוטונומיות.

ייתכן שנראה קרנות צדקה פרטיות שיחליפו את המדינה ומוסדות חינוך שיתנתקו כליל מהתקצוב הממשלתי כדי לשמור על עצמאותם. החברה הישראלית צועדת לעבר תהום של ניתוק פיזי ומנטלי.

סיכום: החוזה שהופר והאמון שנסדק

ההיסטוריה של יחסי החרדים ובג"ץ מלמדת שהגלגל תמיד הסתובב, אך הפעם נראה שהצירים שלו נשברו. האם נבואתו של אהרן ברק תחזור להיות רלוונטית? או שהגענו לנקודת האל-חזור שבה המערכת המשפטית הפכה לבלתי לגיטימית בעיני מיליון אזרחים?

כל פסיקה נוספת וכל גזרה תקציבית חדשה רק מעמיקות את הקרע. הציבור החרדי רואה בבג"ץ מחסום בפני הגאולה שלו. הדרך לשיקום האמון עוברת אולי דרך הבנה ש"לא הכל שפיט", אך במציאות של 2026, שני הצדדים כבר התחפרו בעמדותיהם. ישראל של אחרי המשבר הזה כבר לא תיראה אותו דבר. החוזה הופר, והאמון נסדק באופן שספק אם ניתן לאיחוי. כל מה שנותר הוא לראות מי יאסוף את השברים – אם בכלל.